Stefania Orlando sotto attacco al Grande Fratello con Maria Vittoria

Attimi di tensione nella casa del Grande Fratello, più si avvicina la finale e più ovviamente salgono i nervi tra i vari gieffini, con aria di finale che soffia fortissimo sul loft più spiato d’Italia. Il reality condotto da Alfonso Signorini nelle scorse ore ha messo in scena una nuova scenata tra alcune delle concorrenti, nello specifico parliamo di Stefania Orlando e Maria Vittoria Minghetti che sono finite nel mirino di Shaila, Lorenzo, Chiara e Zeudi, che nelle scorse ore non hanno risparmiato gli attacchi verso le due concorrenti.

Giglio tuona al Grande Fratello: "Hanno tagliato clip per salvaguardare Helena"/ "Mancano dei filmati"

“Ma ha detto delle cose molto brutte anche contro di me” ha lamentato Lorenzo Spolverato, mostrandosi sempre più convinto della malafede della dottoressa nei suoi confronti. Anche Shaila Gatta è parsa dello stesso parere e aggiunge che anche Stefania Orlando sembra mantenere un atteggiamento ostile contro di lei, oltre che del loro gruppo: “Anche se non pensava che l’avrei nominata…”. Anche Shaila Gatta si è scagliata contro Maria Vittoria: “Non è la prima volta che è ambigua, le voglio bene, però è evidente che il bene non è ricambiato” le parole dell’ex velina di Striscia la notizia.

Shaila Gatta distrugge Mariavittoria al GF: "Si sposta in base alla massa, ha paura"/ "Gioca, meschina!"

Shaila Gatta contro Maria Vittoria al Grande Fratello: “Non mi vuole bene”

Proseguendo lo sfogo nella casa del Grande Fratello, Shaila Gatta si è espressa ancora contro Maria Vittoria, mettendo in discussione il loro rapporto di amicizia che sembra vivere un momento di appannamento, che potrebbe sfociare anche nella fine della relazione nata nel reality.

“Le ho dato un’altra occasione, ma non è una persona che mi vuole bene. Non ha speso una parola positiva per me, lei gioca a discapito di persone che le hanno voluto bene, è una cosa meschina” le parole di Shaila Gatta contro Maria Vittoria nella casa del Grande Fratello.

Eva Henger e l'incidente del 2022: "Devo fare ancora un'operazione"/ "Dopo l'impatto ho ripreso a scrivere"