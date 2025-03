Stefania Orlando e Mariavittoria Minghetti lanciano forti accuse al Grande Fratello. A seguito della lite avvenuta tra Shaila Gatta ed Helena Prestes, le due gieffine hanno preso le parti della brasiliana, tornando a parlare della presenza di un ‘branco‘ contro di lei. Bisogna ricordare che le due donne si sono scontrate lontano dalle telecamere, durante la ‘gita fuori porta‘ organizzata dal programma per i concorrenti. Anziché godersi la giornata all’aperto e ricaricare le energie per le ultime settimane del reality, Helena e Shaila se ne sono dette di tutti i colori, dividendo la Casa in due.

Javier Martinez attacca Chiara Cainelli al Grande Fratello: "Speriamo ti lasci con Alfonso"/ Cos'è successo

Shaila è stata difesa dai suoi amici, tra cui l’ex Lorenzo Spolverato, che se l’è presa in particolare con la Orlando. Vedendo la conduttrice consolare ancora una volta Helena, il modello milanese si sarebbe scagliato contro di lei. A fine giornata, i gieffini sono tornati in Casa e hanno ovviamente parlato di quanto accaduto lontano dalle telecamere. Al che, Stefania e Mariavittoria hanno attaccato il gruppo capitanato dagli ‘Shailenzo‘, sostenendo che stiano facendo fronte comune contro Helena Prestes.

Lite tra Helena e Shaila fuori dal Grande Fratello, Javier attacca la fidanzata/ "Se le cerca da sola"

Mariavittoria e Stefania Orlando difendono Helena Prestes: le accuse agli altri inquilini del Grande Fratello

“Comunque c’è proprio ormai un gruppetto…”, ha detto Stefania, ricevendo l’approvazione anche di Tommaso Franchi. “Si si, è proprio un gruppetto, mi dispiace che Helena ci caschi sempre”, ha riposto Mariavittoria. Le parole della 31enne romana hanno fatto parecchio discutere, considerando l’amicizia che la lega soprattutto a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Solo pochi giorni fa, nell’ultima puntata del Grande Fratello, Lorenzo ha scelto lei e Tommaso tra i 6 concorrenti da portare con sé in finale. Inoltre, Shaila è spesso stata vicina a Mariavittoria, stringendo una forte amicizia nei primi mesi del reality.

Helena scoppia a piangere dopo la gita del Grande Fratello: l'aiuto di Stefania Orlando/ "Lorenzo aggressivo"

Ad ogni modo, la volubilità della 31enne non è certo una novità. Infatti, nel corso dei mesi, è stata più volte accusata di cambiare rapidamente opinione per rimanere in buoni rapporti con tutti. In passato, ha accusato Helena di fare solo show, salvo poi fare la stessa critica a Shaila e Lorenzo. Addirittura, successivamente, ha preso le difese della Prestes anche con Javier Martinez, il quale invece sosteneva che fosse stata la fidanzata a provocare la discussione con la ballerina. “Però io ho notato, ed è palese, che lei stava sola e se ne è trovate tre”, ha commentato la Minghetti, riferendosi a Zeudi, Chiara e Shaila.