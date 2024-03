Stefania Orlando e Matilde Brandi difendono Beatrice Luzzi/ La reazione al gesto di Anita Olivieri

Matilde Brandi e il parere su Beatrice Luzzi e Anita Olivieri

Matilde Brandi, dopo essere stata una concorrente del Grande Fratello vip, continua a seguire l’attuale edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra le dinamiche che stanno scatenando maggior dibattito sul web c’è la rivalità tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri. Le due non sono mai andate d’accordo e nelle ultime settimane non sono mancate frecciatine e dichiarazioni forti da parte di entrambe. “Lei potrà anche vincere il programma, ma sarà sola. Noi invece saremo tutti insieme a ballare e festeggiare e questa sarà la nostra vittoria“, sono le parole dette da Anita su Beatrice nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello 2024.

Un utente su Twitter ha commentato questa uscita infelice: “Cara Anita andate pure a festeggiare tanto Bea una volta fuori festeggerà con un armata di gente e soprattutto andrà a festeggiare con le Highlander” e Matilde Brandi ha commentato così – “Esatto”.

Stefania Orlando su Beatrice Luzzi e Anita Olivieri

Non solo Matilde Brandi, ma anche Stefania Orlando che, nei mesi scorsi, commentando le vicende del Grande Fratello 2024, ha detto: “A me Beatrice piace molto. Ho visto l’altra diatriba con l’altra concorrente, Rosy. Devo dire che la Luzzi ne esce totalmente vincitrice. L’altra che si è presa questo ruolo di badante della casa, di colei che fa tutto. Ma chi te l’ha chiesto? Prima fai le cose e poi pretendi che gli altri debbano accettarle a tutti i costi. Anche noi avevamo Maria Teresa Ruta che faceva tutto per tutti e poi veniva puntualmente nominata. Non significa che se tu ti metti a cucinare per tutti poi nessuno ti nomini. Non devi rimanerci male. E comunque tutti siamo in grado di farci un piatto di pasta quindi non abbiamo bisogno della badante. Lei decide quello che si mangia e quando. Ma che pizza ragazzi dai vi prego“.

Ieri, dopo aver visto il momento dedicato ad Anita Olivieri e alla scelta del fidanzato Edoardo di fare un passo indietro, su Twitter, ha scritto: “Edoardo said ciaone”.













