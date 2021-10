Stefania Orlando è Mina a Tale e quale show/ Cristiano Malgioglio sul piede di guerra…

Stefania Orlando è Mina nella terza puntata di Tale e quale show 2021 e questo già è tutto dire. Crediamo molto nella vocalità dell’ex gieffina e conduttrice ma la prova che la attende questa sera è davvero complicata per non dire ardua. Dalla parte di Stefania Orlando ci sarà la fisicità, molto simile a quella della nostra artista italiana, ma dall’altra parte bisognerà capire se la sua vocalità riuscirà nei virtuosismi dell’interprete che dovrà imitare.

I dubbi ci sono e sono tanti e le cose non si mettono bene se pensiamo che in giuria c’è quest’anno anche Cristiano Malgioglio che Mina la conosce bene e che ha avuto modo di collaborare e scrivere per lei. Il suo giudizio sarà ancora più velenoso, ne siamo certi, come è già successo in altre puntate quando è stato il turno di Stefania Orlando.

Proprio venerdì scorso è toccato a Stefania Orlando rompere il ghiaccio salendo per prima sul palco di Tale e quale show 2021 e lanciandosi nella sua imitazione di Donatella Rettore. Anche questa sicuramente è stata una prova complicata per lei che si è cimentata nel grande successo di Splendido Splendente anche se trucco e movenze hanno fatto la loro parte. Per fortuna il contorno è molto simile all’originale ma per la voce non possiamo dire lo stesso.

Loretta Goggi ha evidenziato alcune difficoltà nelle parti più alte mentre Cristiano Malgioglio avrebbe voluto vedere più carattere e incisività. Nella stessa serata Donatella Rettore ha registrato un videomessaggio per la Orlando e questo basta visto le complicazioni del caso. Risultato? La Orlando ha chiuso la serata con 44 punti fermandosi a metà classifica.

