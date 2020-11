Stefania Orlando e Patrizia de Blanck, lite al Grande Fratello Vip/ Ruta:”Lei non vuole che si sappia che…”

Furiosa lite al Grande Fratello VIP tra Stefania Orlando e la contessa Patrizia de Blanck. Nel video della lite ,la gieffina Stefania Orlando perde la pazienza perché non riesce a tollerare ulteriormente l’atteggiamento aggressivo di Patrizia De Blanck. Così si rifugia in camera da letto, esprimendo tutto il suo disappunto e il suo sdegno per il comportamento della contessa. “Ogni volta deve rispondere male la contessa, a sto punto mi vado a mettere in camera così non succede niente. Ma per cortesia…a me non me ne frega niente. Facesse quello che vuole!”, il duro sfogo di Stefania Orlando. Maria Teresa Ruta prova ad intervenire per riportare la calma, ma ormai il dado è tratto. Stefania ce l’ha con la De Blanck, che evidentemente deve averle risposto male per una frase non gradita.

“Come se le avessi detta chissà cosa. Se io ho detto qualcosa ad alta voce? Sì e allora?“, domanda Stefania Orlando nel dialogo con la sua confidente Maria Teresa Ruta. Quest’ultima prende le sue parti, anche se parzialmente giustifica il comportamento di Patrizia: “Tu non hai fatto niente di male…”, dice. Poi avvicinandosi all’orecchio della Orlando dice la frase incriminata: “Lei non vuole che si sappia che si lava poco”. Polemiche e animi caldi in vista della puntata di questa sera. Alfonso Signorini cercherà di far da paciere tra la Orlando e la Contessa de Blanck.



