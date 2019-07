Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sono sposati/ Video: Andrea Roncato assente

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sono sposati. Proprio nella giornata di ieri, nel poco tipico lunedì, i due si sono detti sì sulla spiaggia, con una cerimonia bellissima e destinata a tanti parenti, amici e volti noti della televisione, le colleghe di Stefania Orlando in primis ovvero Angela Melillo, Manila Nazzaro, Monica Setta, Milena Miconi, Patrizia Pellegrino, Alessia Fabiani, Fanny Cadeo, Matilde Brandi. Le belle star della televisione italiana hanno posato insieme in una delle foto che la Orlando ha postato sul suo profilo Instagram poco fa e tra loro si trova anche Rita dalla Chiesa che, secondo i bene informati, avrebbe officiato la cerimonia che si è tenuta sul litorale romano dove tutti erano in bianco, o comunque un colore molto vicino a quello della sposa. I due si sono detti sì in spiaggia dopo undici anni d’amore e dopo la cerimonia hanno mostrato ai presenti i loro anelli voltandosi e baciandosi teneramente.

Grande assente alle nozze è stato l’ex marito di Stefania Orlando, Andrea Roncato. I due erano rimasti in ottimi rapporti dopo la fine del loro matrimonio ma, secondo quanto ha rivelato la stessa showgirl, sembra proprio che con l’arrivo di Nicole Moscariello tutto tra loro sia cambiato e che l’attore non si sia presentato nemmeno alla festa dei suoi 50 anni e, adesso, nemmeno al matrimonio. Lei stessa lo ha rivelato a Vieni da Me sottolineando: “Ha scelto di tenermi fuori dalla sua vita e rispetto la sua volontà. L’ho invitato alla mia festa dei 50 anni ma non si è presentato. Mentre lui non mi ha invitato né al suo compleanno, né al matrimonio”. La mancanza di Andrea Roncato di certo non si è fatta sentire, almeno non secondo le immagini che potete vedere nel post subito sotto:





