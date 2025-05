Stefania Orlando è ufficialmente tornata insieme al compagno Marco Zechini. Ma, facciamo un passo indietro. Dopo la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi, Stefania ha attraversato un periodo molto difficile, prima di ritrovare il sorriso accanto al consulente finanziario romano. La loro relazione è durata più di un anno, ma si è interrotta poco prima che la conduttrice facesse il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Lo scorso dicembre, infatti, Stefania è tornata come concorrente del reality, dove si è avvicinata a Iago Garcia. In puntata, infatti, si è spesso discusso del loro feeling, nonostante i due abbiano sempre ribadito di essere solo amici.

Difatti, dopo la fine del GF, Iago ha iniziato una storia con l’ex coinquilina Amanda Lecciso, mentre la Orlando è tornata tra le braccia di Marco. Poche settimane fa, l’opinionista ha confermato il ritorno di fiamma a “La volta buona”, dove ha confessato a Caterina Balivo di non riuscire a stare senza di lui e di aver quindi deciso di riprovarci dopo una piccola pausa. Stefania, addirittura, non ha escluso la possibilità di sposarsi per la terza volta, confidando che Marco possa rivelarsi finalmente l’uomo della sua vita.

Stefania Orlando innamorata di Marco Zechini: ma scoppia una polemica

Nell’ultimo numero del magazine Chi, Stefania Orlando è stata paparazzata in compagnia del compagno Marco Zechini. I due sono apparsi felici e innamorati, tra baci e abbracci, ufficializzando nuovamente la loro storia d’amore. Tuttavia, quest’improvviso ritorno di fiamma ha sollevato una polemica sul web. Il motivo? Durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello, Stefania ha parlato più volte dell’ex marito Simone Gianlorenzi, arrivando a commuoversi nel ricordare il loro amore. Le sue parole hanno fatto pensare più volte ad un sentimento ancora vivo, al punto che alcuni aveva iniziato a pensare ad una possibile riconciliazione.

In seguito, c’è stato un avvicinamento con Iago Garcia, anche se tra i due non è mai accaduto nulla di concreto. Insomma, tra i ricordi di Simone e il legame con Iago, Stefania non ha fatto particolare cenni a Marco, né al fatto che, dopo il divorzio, avesse ritrovato l’amore. Stando a quanto rivelato recentemente, invece, Stefania sembra essere più innamorata che mai, dimenticando completamente la parentesi del GF. Al che, c’è chi sul web l’ha persino accusata di aver inscenato la “pausa” con il compagno solo per entrare nella Casa da single. In ogni caso, è giusto sottolineare che si tratta solo di supposizioni dei social.