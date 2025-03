Grande Fratello, il rimpianto di Giglio su Stefania Orlando: “Se fosse rimasta ci sarebbe stato un riavvicinamento”

Ieri sera durante la puntata del Grande Fratello a sorpresa è stata eliminata Stefania Orlando, veterana del reality che ha portato leggerezza nella casa più spiata di Italia ma anche riflessioni ed esperienza. Le showgirl non si è fatta mancare liti e discussioni con gli altri coinquilini tra cui anche con Luca Giglioli Giglio. C’è stato un duro faccia a faccia tra Stefania Orlando e Giglio con la showgirl che è arrivata a dirgli: “Sei tanto rock fuori e tanto Heidi dentro.” Non si è trattato ovviamente di un complimento e per questo motivo il giovane è scoppiato a piangere.

Grande Fratello, Francesco Oppini scioccato dall'eliminazione di Stefania Orlando/ Il pungente commento

Dopo l’eliminazione di Stefania Orlando dal Grande Fratello Giglio ha avuto un confronto con Helena Prestes rivelando di esserci rimasto molto male per le dichiarazioni della showgirl ma tuttavia se forse rimasta in Casa probabilmente avrebbero avuto modo di chiarirsi. La modella brasiliana, infatti, gli ha confessato: “Quello che voleva dirti lei è che potevi buttarti di più, tutto qui, non dovevi litigare…Capisci il consiglio che ti voleva dare?”. Ed a questo punto dopo aver riflettuto, Ciglio ha ammesso: “Sicuramente, se Stefania non fosse uscita, ci sarebbe stato un riavvicinamento molto forte”. Insomma, secondo Luca Giglioli Giglio tra lui e Stefania Orlando avrebbe potuto esserci anche un chiarimento.