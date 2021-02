Stefania Orlando eliminata?/ Giulia Salemi torna in casa per un chiarimento? Dayane Mello intanto..

Giulia Salemi torna in casa per lo scontro con Stefania Orlando al Grande Fratello vip 2020?

La vera sorpresa della serata per Stefania Orlando, al televoto e quindi a rischio eliminazione questa sera al Grande Fratello vip 2020, potrebbe essere l’arrivo di Giulia Salemi. La bella influencer uscita nella scorsa settimana come da copione, proprio contro la Orlando, potrebbe tornare in casa proprio per discutere con lei come è successo ancora prima a Maria Teresa Ruta. Forse davvero la Orlando è la regina della casa che continua a fare il bello e il cattivo tempo nella casa e anche nelle nomination tenendo bene al laccio il suo Tommaso Zorzi? Alcuni sono convinti di sì mentre altri pensano che sappia solo capire a fondo le persone e dopo la Ruta e la Salemi, questa sera potrebbe mettere alla porta Samatha de Grenet dopo alcune settimane di vivere civile ma senza dimenticare le incomprensioni iniziali. Sarà davvero così che andrà a finire questa sera?

Stefania Orlandi prende posizione sulle Rosmello, Dayane si infurierà?

In questi giorni nella casa del Grande Fratello VIp 2020, però, Stefania Orlando non ha avuto molto tempo per pensare al suo gioco visto che, ritornata in casa venerdì sera dopo la possibile eliminazione e festeggiando al fianco di Tommaso Zorzi, la conduttrice si è dovuta occupare della crisi di Rosalinda Cannavò. Nella diatriba tra le Rosmello, Stefania Orlando ha preso una posizione ben precisa proprio al fianco dell’attrice spronandola a liberarsi di un legame che forse era un po’ troppo malato e che l’ha messa ora alle strette in un momento che poteva godersi un po’ di felicità. Stefania Orlando è convinta che Dayane Mello sia gelosa e che agisca solo per questo, la discussione con la brasiliana è servita anche questa sera?



