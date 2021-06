Stefania Orlando, esce “Bandolero”/ Sarà la nuova hit dell’estate?

Stefania Orlando ha pubblicato il suo nuovo singolo “Bandolero”. A un anno da Babilonia, che ha riscosso un grande successo durante la permanenza dalla conduttrice dentro la casa del Grande Fratello Vip 5, la Orlando esce con un nuovo brano che si candida a diventare una delle hit più ballate dell’estate: “Mentre aspetto un invito arriva un altro mojito, sotto un cielo straniero, prendimi Bandolero!”. Come ha annunciato la conduttrice su Instagram le chitarre del brano sono del marito Simone Gianlorenzo, “il mio chitarrista del cuore, il mio bandolero”. In poche ore il brano ha raggiunto la posizione 39 su iTunes. Ancora nessun commento da parte dell’amico Tommaso Zorzi che al momento sta ascoltando a ripetizione “Mille”, il nuovo featuring di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.

Stefania Orlando: nuovo successo con “Bandolero”?

Già a Gay.it Stefania Orlando aveva fatto sapere ai fan che dopo la fortunata “Babilonia” sarebbe arrivata infatti “Bandolero”: “Dopo “Babilonia”, arriva “Bandolero”. Unica cosa certa: sarà impossibile non muovere il bacino. Io l’ho avvisata”, aveva anticipato in quella circostanza. Su Twitter i fan della conduttrice esprimono il loro gradimento per la canzone. “Ma perché #bandolero non è in tendenza?! daje impegniamoci” e “Venerdì al mare i ragazzi del lido devono mettermi #bandolero o non è lo stesso…”. E ancora: “Credo che questo sia il lunedì e l’inizio settimana più bello in assoluto. Buongiorno Stefania Orlando, #Bandolero è Bellissima come immaginavo”. Oggi pomeriggio Stefania Orlando sarà ospite di Alberto Matano a “La vita in diretta” e i suoi fan sperano in un’esibizione sulle note di “Bandolero”

