Stefania Orlando, ex moglie Andrea Roncato/ L’addio dopo 2 anni con un messaggio

Andrea Roncato è stato sposato con Stefania Orlando alla fine degli anni novanta, prima di conoscere nel 2010 Nicole Moscariello, con la quale si è sposato in seconde nozze nel 2017. Andrea e Stefania sono stati fidanzati quattro anni prima di unirsi in matrimonio. La coppia si è sposata nel 1999 ma il matrimonio è durato appena due anni. Dopo sei anni trascorsi insieme, infatti, i due hanno attraversato una crisi che li ha portati a dirsi addio.

Per tanti anni i due hanno avuto un pessimo rapporto. Pare infatti che il matrimonio sia finito per un tradimento di Stefania Orlando con Paolo Macedonio, conosciuto sul set de “I Fatti Vostri“. Quella con l’attore e doppiatore, comunque, è stata una passione passeggera. Stefania ha poi ritrovato l’equilibrio e soprattutto il sorriso con suo marito Simone Gianlorenzi, conosciuto nel 2008 e sposato solamente nel 2019.

Perché Andrea Roncato e Stefania Orlando si sono lasciati

Andrea Roncato ha raccontato che la decisione di divorziare è arrivata proprio dalla ex moglie: “È stata Stefania a lasciarmi mentre ero in viaggio verso Salerno con il mio autista per uno spettacolo. Un messaggio e una telefonata: ha detto che sarebbe andata via di casa lasciando i cani”. Tra i due, dunque, non sembra essere rimasto un buon rapporto. Secondo l’Orlando il motivo della separazione sarebbe stato il comportamento di questo, non molto propenso alla vita familiare. L’attore non è della stessa idea. Tempo fa ha rivelato: “Lei aveva un altro, per carità non c’è nulla di male. Può succedere che l’amore finisca e ci si ritrovi infatuati di qualcun altro”. Andrea è ora felice con Nicole Moscariello.

Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi si sono conosciuti proprio grazie ad Andrea Roncato. Come rivelato da Stefania: “Lui era il chitarrista. Avevo chiesto al mio ex marito, Andrea, se conosceva una band a Roma e mi ha presentato loro. Io allora avevo un’altra storia e anche Simone. Abbiamo iniziato a lavorare insieme, poi dopo un anno, quando mi ero lasciata, una notte sogno di fare l’amore con lui. Mi sveglio e gli mando un messaggio e lui mi risponde che lo sognava da tempo a occhi aperti”.











