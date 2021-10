Stefania Orlando/ “Figli? Dopo GF Vip ho pensato di prendere adolescente in affido”

Stefania Orlando ospite oggi della trasmissione Da noi a ruota libera, dopo il successo registrato finora a Tale e Quale Show. Le sue performance nel programma di Carlo Conti stanno facendo conoscere le sue sfumature camaleontiche. “Con Mina mi sono piaciuta e questa cosa mi succede davvero poche volte. Mi è piaciuto molto farla e sono rimasta soddisfatta, cosa per me rara”, ha commentato. Di Mina la colpisce la sua musica: “Sono cresciuta con lei, è l’epoca dei miei genitori e da piccola la ascoltavo”, ha detto. Di lei apprezza soprattutto il modo suadente ma mai volgare della nota cantante.

Stefania ha svelato che sono gli autori a scegliere il brano: “Questa è stata una delle miei proposte che inizialmente li ha spaventati”. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo faceva l’agente immobiliare, un’esperienza per lei bellissima: “Sono stati gli anni più belli della mia vita in cui ho travato l’indipendenza, la prima casa e il primo lavoro”, ha spiegato. “Volevo essere indipendente da tutto e tutti”, ha aggiunto. Un lavoro che ha fatto per ben sei anni. “Un giorno una coppia, lui lavorava nel settore, mi disse che dovevo fare un provino con Corrado”, ha svelato. Alla fine ha accettato ed il grandissimo Corrado la scelse per il suo primo programma.

Un incontro davvero speciale però, Stefania Orlando l’ha fatto all’età di quasi 18 anni, quando con la classe andò a Tandem, condotta da Fabrizio Frizzi: “Lo conobbi lì ed ebbi la tentazione di invitarlo al compleanno dei miei 18 anni e lui è venuto con un mazzo di fiori meraviglioso e già si capiva la grande persona che era. Con lui ho poi esordito in Rai”. Una persona che umanamente e professionalmente le ha lasciato molto.

Stefania ha ammesso di aver già trovato l’amore eterno, per questo non ha bisogno di rinunciare a nulla: “Ho il mio Simone incontrato a 40 anni”, ha ammesso. “Sono sicura che lui sia il mio amore della vita”, ha proseguito. I due sono sposati con 13 anni di convivenza. Anche Margot fa parte della loro splendida famiglia. Ultimamente si è detta pronta a prendere in affido un adolescente in difficoltà: “Ho espresso questa cosa a voce alta. Al Grande Fratello Vip ho scoperto il mio istinto materno e ho pensato che un domani potrei prendermi cura di un adolescente in difficoltà”. Adesso però ha voglia di occuparsi dei suoi anziani genitori “che per me sono come dei figli”.

