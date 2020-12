Stefania Orlando/ Filippo Nardi le fa la corte? Lei e Samantha de Grenet…

Nuovi chiarimenti con Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020

Stefania Orlando è ancora la regina della casa al Grande Fratello Vip 2020. In molti sono convinti che i nuovi arrivati possano mettere nei guai i vecchi ma nessuno sapeva ancora che in questo fine settimana sarebbe arrivato il patto di sangue, o quasi. A quanto pare Stefania Orlando e gli altri senior della casa sono d’accordo nel non votarsi questa sera e, quindi, concentrarsi sui nuovi arrivati da Giulia Salemi in poi. La notizia si è subito diffusa dalla stanza blu a quella di Adua del Vesco e Dayane Mello e i fan adesso sanno che questa sera le due fazioni si scontreranno senza precedenti, ma a quale prezzo? Stefania Orlando è pronta a correre sempre in soccorso di tutti e in questi giorni ha dovuto tenere la mano a Maria Teresa Ruta ancora pronta a piangere dicendosi messa da parte dalla stessa conduttrice e da Tommaso Zorzi. Le due hanno poi avuto modo di chiarire con nuovi abbracci e confidenze stringendo poi questo patto che le terrà al sicuro, almeno si spera, da nomination e possibile uscite.

I complimenti di Filippo Nardi a Stefania Orlando

Dall’altra parte Stefania Orlando in questi due giorni al Grande Fratello Vip 2020 è stata al centro di una serie di gossip. Da una parte sono gli abbracci dati ad Andrea Zelletta a far scattare l’allarme sui social e anche nel marito che alla fine ha detto la sua sui social ironizzando sulla cosa, dall’altra ci sono i complimenti del nuovo arrivato Filippo Nardi che sembra apprezzare molto la conduttrice ma anche la neo arrivata Samantha De Grenet: “Le mie belle al muro, in garage, erano la Orlando, la De Grenet, la Caldonazzo, la Bellucci e la Casalegno. Io solo serie A… con te non ho avuto mai avuto modo di incontrarti ma alla De Grenet ho fatto la corte. Lei è uguale a vent’anni fa, amore puro… i miei complimenti”.



