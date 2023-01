Stefania Orlando, fine del matrimonio con Simone/ “Sono stati anni meravigliosi ma..”

Stefania Orlando e la rottura con Simone: “Non lo avevo previsto”

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi sono stati sposati per quindici anni, vissuti in modo pieno e felice. Dopo la fine del loro matrimonio l’ex modella sta riprendendo in mano la sua vita, pronta alle sfide che il futuro riserva per lei. In effetti, sarà alla conduzione di un nuovo programma su Real Time che riguarda la famiglia e i cambiamenti, che anche lei sta affrontando.

In un’intervista sul settimanale Gente, Stefania Orlando svela come sta dopo la fine del matrimonio con Simone: “Sono in una fase nuova, inaspettata“. L’ex gieffina continua: “Sicuramente non avevo previsto quello che è successo nella mia vita privata. Credevo che sarei invecchiata con Simone, invece il destino ha deciso in maniera diversa. Mi risuonano dentro le parole di una canzone di Ornella Vanoni: ‘Bisogna imparare ad amarsi in questa vita. Bisogna imparare a lasciarsi quando è finita. E vivere ogni istante fino all’ultima emozione. Così saremo vivi“. E ancora: “Si può tentare di restare insieme ma quando capisci che l’altro ha bisogno di andare via e dei suoi spazi, credo che la forma più alta di amore sia lasciare andare”.

Stefania Orlando: “Ho passato quindici anni meravigliosi con Simone”

Stefania Orlando, ai microfoni del settimanale Gente, ha svelato i suoi progetti dopo la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi. La storia con il musicista si è conclusa, anche se l’ex gieffina non ha rimpianti: “Ho passato quindici anni meravigliosi con Simone e lo ringrazierò sempre. Non tutti riescono a essere felici così a lungo: sono grata per quello che abbiamo vissuto”.

Il futuro per la conduttrice è radioso, anche se inesplorato: “Lo guardo con grande curiosità. All’inizio mi sono sentita smarrita, ora sono più carica. Non so quello che succederà, vivo giorno per giorno, facendo programmi all’ultimo minuto, una modalità nuova per me che ero abituata a pensare e programmare tutto in coppia”.

