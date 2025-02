Stefania Orlando e Iago Garcia sono solo amici al Grande Fratello: “Ecco perché non può esserci altro”

Stefania Orlando e Iago Garcia sono una coppia al Grande Fratello? A quanto pare no. E non solo perché i due professano la loro soltanto un’amicizia, ma anche perché, nel cuore della showgirl, c’è ancora l’ex marito Simone Gianlorenzi. Prima di questa ammissione, Stefania non ha però negato che Iago ha su di lei un ottimo ascendente: “Mi piace perché non ha paura di nulla, è temerario, e gli uomini così mi piacciono. – tuttavia ha chiarito – Lui forse è affascinato dal mio modo di essere, di parlare, di muovermi, è un’intesa molto mentale ma nulla che lasci presagire altro…”

Parole, quelle di Orlando, che Iago ha confermato in diretta al Grande Fratello: “Mi dispiace deludervi ma è anche bello questo rapporto di amicizia che abbiamo.” “Io sono molto serena, se avessi avuto l’intenzione avrei comunque fatto qualche passo avanti, ci avrei provato.”, ha incalzato Stefania, confermando che con Iago non c’è altro che una bella amicizia.

Stefania Orlando ancora legata all’ex marito Simone Gianlorenzi

Alfonso Signorini, in diretta, ha tirato però in ballo un altro importante confessionale fatto da Stefania Orlando, nel quale la gieffina è tornata a parlare del suo ex marito Simone Gianlorenzi, ammettendo di sentirsi ancora legata a lui: “Iago cerca una donna con cui costruire una famiglia, io cerco un compagno di vita. Già questo non potrebbe mai unirci, perché cerchiamo cose differenti. – ha spiegato Stefania, aggiungendo – Io non posso essere la compagna che gli dà una famiglia, anche perché non mi sento libera di affrontare un’altra relazione perché sono ancora legata al mio ex marito, non so come… Sono certa che arriverà qualcosa di bello, ne sono certa.” ha aggiunto Stefania, ammettendo di sperare, in qualche modo, in un riavvicinamento.