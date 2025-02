Durante la puntata del Grande Fratello di giovedì 6 febbraio si è parlato molto di Shaila e Lorenzo, i quali stanno affrontando diversi alti e bassi nella loro relazione. Da un lato il modello milanese pare essere sempre più spento, mentre la ballerina si trova nella costante posizione di “supporter“, il che non giova di certo alla loro storia d’amore. Stefania Orlando ha fatto notare alla coppia questo meccanismo fa male, esordendo con una considerazione verso la Gatta.

“Tu ti sei presentata come la paladina delle donne libere”, ha detto, “ma oggi ti vedo succube di Lorenzo e non sei più come prima”. Anche Cesara Buonamici si è detta d’accordo con le parole di Stefania Orlando e si è rivolta a Shaila spiegandole che all’inizio le piaceva molto la sua simpatia e il suo carattere frizzante, e che vorrebbe rivedere quello stesso entusiasmo dell’inizio. Ovviamente, Lorenzo Spolverato è sbottato, difendendo la loro relazione davanti al pubblico del Grande Fratello. Le sue parole sono state tutt’altro che garbate.

Stefania Orlando sbotta contro Lorenzo: “Devi imparare ad essere più educato”

“Che cosa fa Lorenzo per andare incontro a Shaila?” ha chiesto Stefania Orlando alla ballerina: “Vedo tanto impegno da parte di lei per andare incontro ai suoi momenti di up and down, ma lui che fa?“. Lorenzo Spolverato non ha nemmeno fatto finire la fidanzata nella sua risposta ed è scattato: “Devi fare questo gioco d’assi inutile e senza senso“, le ha detto dopo che Shaila Gatta stava cercando di spiegare che il loro scambio è reciproco, e che quando lei ha pianto per tre ore sul dondolo del giardino, accanto aveva proprio il suo compagno. “Tu la coppia non la conosci“, ha continuato il concorrente milanese, mentre Stefania Orlando ha chiesto educazione nelle risposte del ragazzo.