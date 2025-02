Stefania Orlando e la teoria su Chiara Cainelli: “Ha cercato di convincermi che…“

Al Grande Fratello si continua a parlare del presunto astio in corso tra Chiara Cainelli e Javier Martinez che, dopo la liaison del passato, ora sembrano aver interrotto i rapporti ancor più dopo la nomination della ragazza rivolta al coinquilino la scorsa puntata. Alla base di questa scelta, secondo Stefania Orlando, ci sarebbe una gelosia di Chiara nei confronti del pallavolista, che dopo la loro “rottura” ha deciso di tuffarsi tra le braccia di Helena Prestes.

“Chiara ci è rimasta male perché avrebbe voluto stare al posto di Helena“, le parole di Stefania nella clip. In seguito al filmato, la conduttrice rimarca ulteriormente il suo pensiero: “La mia teoria nasce dal fatto che Chiara ha più volte cercato di convincere me e altre persone che Javier stesse giocando con Helena. Secondo me, oltre al fatto di esserci rimasta male del fatto che Javier per primo le abbia detto ‘guarda che da questo bacio per me non è nato nulla’ e lei ha dovuto dire ‘sì, anche per me è stato così’, è molto condizionata da Lorenzo, Shaila e tutto il gruppo. Perché qua c’è un gruppo che purtroppo rema contro Javier“.

Stefania Orlando contro Chiara Cainelli, è lite al Grande Fratello

Chiara Cainelli rimane sbigottita di fronte alla teoria di Stefania Orlando e le lancia un’accusa al Grande Fratello: “Stefania sa parlare sempre solo dietro o in puntata, davanti mai“. La conduttrice a quel punto la punzecchia: “Amore perché davanti è inutile che ti parlo, perché tu te la rigiri come vuoi“. Dallo studio interviene anche Cesara Buonamici, che mal ha digerito l’attacco frontale di Stefania contro Chiara, ancor più dopo aver dipinto Alfonso D’Apice come la “ruota di scorta”, ovvero la seconda scelta della Cainelli rispetto a Javier.

“Stefania, io ti apprezzo ma francamente hai tirato una bordata pesantissima“, le parole dell’opinionista. “Con questa cosa che lei voleva Javier, hai messo Alfonso in una situazione veramente antipatica, gli hai detto che è la seconda scelta“.