Stefania Orlando “Grande Fratello? Mi piace Beatrice Luzzi”/ “Rosy Chin? Si è presa il ruolo di badante e…”

Stefania Orlando promuove Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023

Stefania Orlando è stata una protagonista indiscussa della quinta edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Tommaso Zorzi con cui aveva stretto un legame speciale. Ospite della prima puntata della nuova stagione di Casa Chi, il forma social del settimanale diretto da Alfonso Signorini e condotto da Sophie Codegoni, la Orlando ha commentato i concorrenti del Grande Fratello 2023. Nella casa è già nata la prima, vera rivalità ovvero quella tra due prime donne come Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Entrambe forti e determinate, si sono già scontrate e la Orlando, a proposito, ha un’idea ben chiara della situazione.

“A me Beatrice mi piace molto. Ho visto l’altra diatriba con l’altra concorrente, Rosy. Devo dire che la Luzzi ne esce totalmente vincitrice. L’altra che si è presa questo ruolo di badante della casa, di colei che fa tutto. Ma chi te l’ha chiesto? Prima fai le cose e poi pretendi che gli altri debbano accettarle a tutti i costi”, ha detto la Orlando ricordando che, nella sua edizione, Maria Teresa Ruta veniva nominata da tutti nonostante, in casa, si occupasse di tutto.

Sono ormai trascorsi degli anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ma Stefania Orlando spiega che con le persone con cui ha condiviso quello che è stato un percorso importante, il rapporto dura ancora. “Se c’è qualcuno che è sparito o ch mi ha deluso? Non ti dico che mi sento tutti i giorni con tutti, ma i cuoricini sui social ce li mettiamo sempre e ogni tanto ci sentiamo. Le persone con cui ero in contatto dentro la Casa continuano ad essere presenti nella mia vita, non come priva ed è ovvio sarebbe impossibile. L’affetto rimane e non c’è nessuno che si è allontanato. Pensa che anche con Dayane ci siamo scritte ultimamente“, ha svelato.

E tra i ricordi più belli dei mesi trascorsi nella casa di Cinecittà c’è quello in cui ha cantato con Tommaso Zorzi “Maledetta primavera. Poi è stato bello il legame che avevo costruito con Giulia e poi brutto quando il legame con Giulia Salemi si è spezzato perché lei era amica di Dayane che era la mia antagonista”, ha concluso.













