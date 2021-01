Stefania Orlando/ Ha chiuso con Tommaso Zorzi? Mario gongola sul loro cadavere

Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 2020, ha chiuso con Tommaso Zorzi?

Stefania Orlando sembra davvero pronta a governare da sola sul regno del Grande Fratallo Vip 2020. Uno dei temi scottanti di questa nuova puntata sarà sicuramente relativo al suo litigio con Tommaso Zorzi avvenuto nei giorni scorsi per via di Dayane Mello, almeno in teoria. Il chiarimento che c’è stato tra l’influencer e la brasiliana ha messo in crisi Stefania Orlando che ha dato di matto soprattutto quando, durante la serata della festa, il suo pupillo si è lanciato in un ballo con la morettina.

L’influencer ha subito chiarito di aver detto che Dayane è falsa ma questo non vuol dire che non sa ballare e che lui non possa conviverci visto che abitano sotto lo stesso tetto ormai da quattro mesi. La sua spiegazione non è bastata visto che Stefania Orlando è convinta che lui sia davvero poco sensibile o, almeno, non usi la stessa sensibilità che vorrebbe per lui nel capire gli altri.

Mario gongola sul cadavere dell’amicizia dei Zorzando

Fatto sta che i due hanno finito col discutere pesantemente tanto che lei inizia a dire che adesso ci penserà due volte prima di lanciarsi di nuovo nel suo rapporto con Zorzi ammettendo di aver fatto dieci passi indietro vedendolo in quel modo. I fan dei Zorzando hanno subito preso la palla al balzo commentando sui social l’accaduto e puntando il dito contro una delle protagonisti di questa seconda parte del Grande Fratello Vip 2020 ovvero Cecilia Capriotti rea di andare in giro e seminare zizzania.

Ma i due saranno in grado di capire quali sono i nemici da evitare? A ballare sul cadavere della loro amicizia ci ha pensato Mario Ermito contento perché il trono si sta sgretolando e forse gli accordi e le manovre per fare fuori i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 potrebbero così finire a largo fallendo. Sarà davvero così che finiranno i Zorzando.

