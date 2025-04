L’aria di primavera ha fatto breccia nel cuore di Stefania Orlando; la conduttrice, dopo il Grande Fratello, ha scelto il salotto de La Volta Buona per una confessione che ha immediatamente attirato la curiosità degli appassionati di cronaca rosa. Come spesso accade nel salotto di Caterina Balivo, non mancano le domande dirette e puntuali rispetto alle novità sentimentali dei protagonisti. Questo pomeriggio è toccato a Stefania Orlando che, a gran sorpresa, si è lasciata andare ad una confessione a tinte rosa: “Se ho un nuovo fidanzato? Diciamo che al momento non mi definisco single…”.

The Couple, Stefania Orlando asfalta Elena e Thais: "Già piangono"/ "Non li fate i reality!"

Parole sibilline quelle di Stefania Orlando che, pur non parlando in maniera diretta di nuovo fidanzato o compagno, ha comunque messo in un cassetto il cartellino da single. “Ho una frequentazione, ‘lavori in corso’…”. Scherza così l’ex concorrente del Grande Fratello a proposito della domanda di Caterina Balivo, a sua volta spiazzata dalla confessione della collega.

Stefania Orlando opinionista della prossima edizione del Grande Fratello?/ La clamorosa indiscrezione

Stefania Orlando a La Volta Buona: “Nuovo fidanzato? Vediamo come va…”

Ma chi è il nuovo fidanzato di Stefania Orlando? Nessun riferimento all’identità del fortunato anche perchè, stando alle parole della showgirl, si tratta di una liaison ancora agli albori. La tutela in questi casi è fondamentale anche perchè la cronaca rosa sa essere anche piuttosto famelica quando si tratta di nuovi amori sotto la luce dei riflettori. Stefania Orlando – sempre nel salotto de La Volta Buona – si è comunque detta assolutamente felice e soddisfatta della nuova frequentazione in corso ma, come giusto che sia, ci va con i piedi di piombo: “Sono molto felice, stiamo vedendo come va…”.

Stefania Orlando conferma la storia tra Amanda Lecciso e Iago Garcia/ "Sono felice per loro": lo scoop

Come si dice in questi casi: ‘Se son rose, fioriranno’. Il tempo sarà fondamentale per Stefania Orlando al fine di capire se la sua ‘volta buona’ è proprio quella con il nuovo fidanzato. In quel caso, sicuramente non tarderà un racconto approfondito anche dell’identità dell’uomo al suo fianco.