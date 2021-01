Stefania Orlando: “Ho la febbre, voglio andare in ospedale”/ Paura al Gf Vip dopo…

Dopo le emozioni vissute durante la puntata del Grande Fratello Vip 2020 condotta da Alfonso Signorini, Stefania Orlando ha vissuto momenti difficili. La conduttrice, dopo aver pensato di abbandonare la casa, ha trascorso tutto il giorno a letto alle prese con un fortissimo mal di testa, conseguenza dei brindisi che i concorrenti del reality si sono concessi per dimenticare la decisione della produzione di prolungare ancora il reality spostando la finale, inizialmente fissata per l’8 febbraio, al 26. La Orlando sta così scontando i postumi di una notte piuttosto agitata e, dopo essere stata raggiunta da Tommaso Zorzi, è stata consolata da Maria Teresa Ruta, sempre molto attenta alle esigenze dei suoi coinquilini. Tra Stefania e Maria Teresa è nato un rapporto bellissimo e, di fronte alle non perfette condizioni della Orlando, la Ruta ha provato a tirarle su il morale.

STEFANIA ORLANDO: FEBBRE E MAL DI TESTA

E’ una Stefania Orlando decisamente giù di morale quella che, nella casa del Grande Fratello vip 2020, sta preoccupando i suoi coinquilini. Ad essere particolarmente in ansia per lei è Maria Teresa Ruta che, dopo averla raggiunta in camera, si offre di coccolarla. “Voglio andare in ospedale, mi sento morire» – afferma Stefania e Maria Teresa risponde – «Vabbè che sei Stefania Orlando, ma mi sa che dell’ospedale c’è qualcuno che ne ha bisogno più di te in questo momento…». Poi, la rassicura e le propone anche una cena leggera per aiutarla a rimettersi: «Ti faccio la ministrina per cena, ho imboscato un po’ di brodo». Un momento che ha conquistato il popolo di Twitter, sempre più innamorato dell’amicizia tra la Ruta e la Orlando.



