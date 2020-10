Stefania Orlando, il marito Simone: “Nessuno che si schieri con lei”/ La sorella di Zorzi lo difende…

Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, lancia un messaggio contro alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Le sue parole sembrerebbero rivolte ai componenti della stanza blu con cui Stefania ha instaurato un rapporto d’amicizia e che, nel corso della diretta con Alfonso Signorini, non si sarebbero schierati con la moglie lasciandola sola. “Ci fosse stato uno che abbia spalleggiato Stefania Orlando …non una voce amica, non un sostegno. Nessuno ha preso una posizione a favore. Bene. Ne prendiamo atto”, ha cinguettato su Twitter Gianlorenzi. Il riferimento è allo scontro tra Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci con la prima che non ha nascosto di avere dei dubbi sul rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Alla domanda di Alfonso Signorini che ha chiesto chi fosse d’accordo con la Orlando, nessuno ha alzato la mano scatenando la reazione del marito della showgirl.

SIMONE GIANLORENZI CONTRO I COMPAGNI DI STEFANIA ORLANDO: LA RISPOSTA DELLA SORELLA DI TOMMASO ZORZI

Il tweet scritto da Simone Gianlorenzi durante la diretta del Grande Fratello Vip 2020 ha scatenato la pronta reazione di Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso, prima fan dell’amicizia tra il fratello e Stefania Orlando. “Simone mi spezzi il cuore”, ha scritto Gaia. “Gaia, tesoro, io non sono arrabbiato con Tommy che adoro. Il mio tweet non era per lui. In quella casa sono venti persone e vedere in diretta Stefy da solo contro il branco mi ha fatto male. Specie in questo momento che rischia l’eliminazione. Loro si vogliono bene, e io con loro”, ha prontamente risposto Simone ribadendo il proprio sostegno alla moglie e a Tommaso. A pensarla come Simone è anche Gaia che ha risposta a sua volta: “Ciao Simone!! Capisco benissimo, il tweet infatti era scherzoso, aspetto solo che Tommaso si schieri con Stefy”. Nessuna crisi, dunque, tra Stefania e Tommaso che continuano a godere dell’appoggio dei fans e delle rispettive famiglie.

Ci fosse stato uno che abbia spalleggiato @stefyorlando …non una voce amica, non un sostegno. Nessuno ha preso una posizione a favore. Bene. Ne prendiamo atto. #gfvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) October 30, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA