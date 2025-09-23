Stefania Orlando, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha raccontato della rottura con l’ormai ex compagno Marco Zechini.

Stefania Orlando aveva raccontato, proprio nello studio de La Volta Buona, di essere gioiosa per un ritorno di fiamma inaspettato: quello con il compagno Marco Zechini. L’estate doveva essere una sorta di ‘prova del 9’ per il loro amore rispolverato ma, a quanto pare, questi mesi hanno portato consapevolezze già acquisite in passato. “L’estate è andata molto bene, infatti sono tornata single…”, inizia con una battuta la conduttrice, una frase che però conferma la fine della sua storia con Marco Zechini a dispetto dei buoni propositi palesati nelle scorse settimane.

“A parte gli scherzi, era un ritorno di fiamma per non avere rimpianti, per darci la possibilità di capire se la storia era veramente finita”. Prosegue così il racconto di Stefania Orlando che sottolinea come, a dispetto del ritorno di fiamma sfumato con Marco Zechini – ormai ex compagno – la rottura non abbia determinato strascichi. “Ci siamo resi conto che era proprio così, si è ripresentato lo stesso quadro che ci ha portati a lasciarci… Ora sono molto serena proprio per questo motivo. Riusciremo a mantenere buoni rapporti perchè abbiamo capito entrambi che non c’erano i presupposti per andare avanti”.

Stefania Orlando – ospite a La Volta Buona – ha spostato poi l’attenzione sull’amore in generale, sulla capacità di mantenere buoni rapporti con gli ex a dispetto della conclusione dell’amore. “Se fosse per me io non avrei nessun risentimento verso i miei 2 ex mariti, sono stati due uomini molto importanti. Simone è stato l’amore della mia vita, Andrea invece mi ha insegnato molto anche per la differenza d’età che c’era; io ero molto giovane, lui era maturo e mi ha insegnato l’umiltà, il rapporto con il pubblico”. La conduttrice ha poi concluso: “Andrea Roncato l’ho amato tanto e gli ho voluto molto bene”.