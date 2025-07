Stefania Orlando parla del rapporto con il fidanzato Marco Zechini e svela come tutto è accaduto dopo il Grande Fratello.

Stefania Orlando è entrata nella casa del Grande Fratello single facendo sognare i fan per il rapporto d’amicizia con Iago Garcia che, poi, uscito dalla casa si è fidanzato con Amanda Lecciso. Stefania Orlando, invece, ha ritrovato l’amore con Marco Zechini con cui tutto è accaduto al termine dell’avventura nella casa più spiata d’Italia. A svelare tutto è stata la stessa Stefania che, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Diva e Donna, ha parlato anche della sua relazione svelando dettagli che, finora, non aveva ancora raccontato.

Tra Marco Zechini e Stefania Orlando c’era stato qualcosa prima che quest’ultima tornasse al Grande Fratello ma le cose non erano andate bene. Dopo il Grande Fratello, però, tutto è cambiato. Lui è tornato a farsi vivo e tutto sarebbe ripartito. “Quando sono uscita dal Grande Fratello mi ha ricercato con le parole giuste…”, ha raccontato la Orlando che ha aggiunto come l’esperienza al Grande Fratello abbia contribuito a farli ritrovare.

Stefania Orlando e il rapporto con Marco Zechini

Fondamentale, per Stefania Orlando è stato ritrovare l’equilibrio con se stessa. Il tutto è avvenuto proprio durante la permanenza nella casa del Grande Fratello. “Stasera solo con te stesso in un posto in cui non hai distrazione se non gli altri ti dà la possibilità di trovare un certo equilibrio di ricentrarti…”, ha detto la showgirl che così ha potuto dedicarsi con più tranquillità al rapporto con Marco Zechini. “E come fai a trovare un equilibrio con un altro se non ce l’hai tu?”, ha detto ancora.

Infine, tornando alla sua storia d’amore, dopo aver ammesso che sia lei che Marco Zechini ora sono più sereni, ha aggiunto: “Abbiamo realizzato quanto fossimo importanti l’una per l’altro…Prima non ci eravamo dati il giusto valore, forse perchè eravamo spaventati da un rapporto nuovo…”.

