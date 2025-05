Arrivano nuovi aggiornamenti sulla liaison rivelata di recente da Stefania Orlando; la showgirl, nel salotto de La Volta Buona, senza sbilanciarsi troppo offre al pubblico e ai presenti qualche curiosità in più sull’uomo che ha conquistato il suo cuore. “Il mio nuovo compagno? Ha 7 anni in meno di me, mi sembra giusto; dopo il primo 20 anni più grande, il secondo 9 anni più piccolo, ora siamo nel giusto. Non è noto, lo è solo nel mio cuore. E’ iniziata da un bel po’, abbiamo avuto una piccola pausa però abbiamo presto ripreso…”.

Insomma, un amore che procede step by step quello tra Stefania Orlando e il nuovo compagno; il fortunato corrisponde al nome di Marco Zechini – secondo gli ultimi rumor di gossip – e l’identità sembra confermata da un ulteriore indizio dato dalla conduttrice: “Si chiama proprio come te…”, ha affermato rivolgendosi a Marco Bellavia anche lui ospite oggi a La Volta Buona.

Stefania Orlando, parole al miele a La Volta Buona per il nuovo compagno Marco Zechini

Ma non finiscono qui le curiosità sulla nuova storia d’amore di Stefania Orlando; l’attuale compagno – Marco Zechini – le ha infatti già fatto un regalo degno di nota. Si parlava di doni preziosi con Lory Del Santo; coglie la palla al balzo la showgirl che mostra con occhi luccicanti e sorriso smagliante uno splendido anello al dito. “Me lo ha regalato Marco…”. Di solito si dice: ‘Un diamante è per sempre’, e chissà che la medesima sorte non valga anche per il rapporto tra Stefania Orlando e il nuovo compagno; una liaison che sembra appagarla sotto ogni punto di vista come si evince dal suo sguardo felice e dalle parole più che al miele. Chissà che presto non decida di presentarlo ufficialmente al suo pubblico, magari proprio nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona.