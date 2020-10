Stefania Orlando/ In crisi l’amicizia con Matilde Brandi? La Gregoraci la sgrida e…

Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 2020, in crisi l’amicizia con Matilde Brandi?

Stefania Orlando inizia a prendere un po’ sul serio i rapporti nella casa con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Nei primi giorni era spesso sorridente pronta a scendere in campo tra balli e canti soprattutto al fianco dell’amica Matilde Brandi ma tutto sembra essere scoppiato come una bolla di sapone. La conduttrice è sempre più vicina a Tommaso Zorzi e lontana dall’amica Matilde Brandi soprattutto da quando lei ha iniziato a chiudersi nella lavatrice con Adua del Vesco e Dayane Mello. I due trovano questo rapporto un po’ falso e, soprattutto, dannoso agli equilibri della casa visto che sparlano degli altri. Sulla questione è intervenuta Elisabetta Gregoraci che ha un po’ sgridato la Orlando rea di aver trascurato Matilde Brandi con la quale è amica da decenni ormai, a favore del suo rapporto con Tommaso Zorzi. Forse lo sta facendo per restare sulla cresta dell’onda e raccogliere voti grazie ai follower dell’influencer?

Stefania Orlando amica di Tommaso Zorzi per i voti dei follower?

C’è qualcuno che inizia a pensarlo, qualcuno di molto vicino a Matilde Brandi che ha comunque ricevuto le scuse da parte della Orlando. Questo basterà a far tornare la pace nella casa? Proprio la questione amicizia è stata trattata da Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello Vip 2020 nei giorni scorsi. La conduttrice ha raccontato di essere andata via di casa molto presto e di aver condiviso una casa con un’amica che ha dovuto assistere nella battaglia contro una terribile malattia che, però, alla fine l’ha uccisa giovanissima. Parlando con Maria Teresa Ruta, la Orlando si è detta un po’ sulle sue proprio perché quando si avvicina molto ad un’altra donna e amici è convinta sempre di tradiarla. La sua coinquila ha cercato di spiegarle che lei sarebbe felice a vederla in compagnia spensierata e forse dovrebbe approfittare di questa esperienza per farlo, accetterà i suoi consigli?



© RIPRODUZIONE RISERVATA