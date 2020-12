Stefania Orlando/ In crisi per Zorzi, è una bomba pronta ad esplodere?

Stefania Orlando consola Tommaso Zorzi e la crisi al Grande Fratello Vip 2020 si chiude con un bacio

Fine settimana un po’ sottotono per Stefania Orlando che ha avuto il suo bel da fare ma sempre per gli altri inquilini del Grande Fratello Vip 2020. Il primo a finire sotto la lente è stato proprio il suo pupillo, Tommaso Zorzi che ha minacciato di lasciare la casa convinto che quello che abbia fatto alla sua amica lo abbia fatto finire nel dimenticatoio. Una serie di tweet della sorella e del suo manager gli hanno fatto capire di aver sbagliato con Stefania Orlando, il suo pilastro nella casa, e questo lo ha reso fragile e sconvolto tanto da voler lasciare tutto e andare via salvo poi tornare sui suoi passi abbracciandosi stretto alla conduttrice che gli ha chiesto un bacio e gli ha ricordato che lui è tutto per lei al Grande Fratello Vip 2020. La coppia quindi si è di nuovo formata e può andare avanti insieme a Maria Teresa Ruta ma cosa ne sarà di Stefania Orlando adesso?

Stefania Orlando pronta ad infierire contro i nuovi concorrenti?

La conduttrice non è in nomination al Grande Fratello Vip 2020 ma in molti hanno notato che sembra una bomba pronta ad esplodere e non per via dei vecchi coinquilini ma per quelli nuovi. Se la maretta Samantha de Grenet sembra finita (la conduttrice aveva il broncio perché una delle poche a non essere stata invitata al suo matrimonio con Simone), adesso sembra che nel mirino ci sia finita la nuova arrivata Carlotta dell’Isola rea di aver fatto notare a Tommaso Zorzi che alla fine la stanchezza si fa sentire e che non bisogna andare oltre i propri limiti (quasi invitandolo a lasciare il gioco). Questa cosa l’ha fatta infuriare convinta che i nuovi vogliano prendere il loro posto ma lei ci ha tenuto a ribadire che questa “è la loro casa” dichiarando così guerra a tutti. Come finirà?



