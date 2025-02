Stefania Orlando è crollata al Grande Fratello dopo aver ripensato alla sua famiglia. L’opinionista, come tanti altri dei concorrenti, sta iniziando a soffrire la mancanza di casa e a pensare ai suoi familiari. In particolare sta pensando ai suoi genitori che sono ormai molto anziani e si sente in colpa per averli lasciati da soli mentre lei si trova nel celebre reality di Canale 5. In realtà, la mamma e il papà di Stefania Orlando non sono soli, ma con loro c’è il fratello della conduttrice.

Nelle ultime ore, Alfonso D’Apice e la fidanzata Chiara Cainelli hanno raggiunto Stefania Orlando, ascoltando le sue parole dopo il crollo. Lei si è confidata a cuore aperto con i due gieffini spiegando di non riuscire più a sostenere la mancanza dei suoi genitori. Da qualche giorno, infatti, si sente in colpa pensando alla sua mamma e al suo papà. Ecco cos’ha dichiarato parlando con i due inquilini: “Mi sono svegliata con dei pensieri molto brutti, mi sento in colpa, li ho lasciati con mio fratello, però…”.

Stefania Orlando, Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice la consolano così: “Sensi di colpa legittimi”

Da diversi giorni Stefania Orlando ha spiegato di non sentirsi molto bene. I suoi genitori, che ormai hanno un’età piuttosto avanzata, sono a casa mentre lei sta facendo il suo percorso al Grande Fratello. Alfonso D’Apice le ha risposto cercando di consolarla, e dicendole che anche per lui è difficile stare lontano dalla famiglia, anche se la sua mamma è molto più giovane di quella di Stefania Orlando. Allo stesso tempo, Chiara Cainelli ha voluto tirarle su il morale, ricordando all’opinionista che poco tempo fa le aveva detto che la madre fosse una donna ancora molto attiva.

Oltretutto, Chiara le ha fatto presente che i genitori di Stefania Orlando la guarderanno da casa, e che questo li tirerà sicuramente su di morale. “Sono legittimi sensi di colpa che vengono a un figlio o una figlia“, ha continuato la Cainelli. Intanto, si attende con ansia la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda questa sera lunedì 3 febbraio 2025 a partire dalle ore 21.25. I telespettatori non aspettano altro che scoprire chi sarà il concorrente eliminato della serata tra Iago, Jessica, Zeudi, Giglio e Ilaria, con la consapevolezza che uno di loro potrebbe godere del bonus degli autori.