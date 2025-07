Stefania Orlando soffre un incidente durante la vacanza con Anna Pettinelli: cos'è successo

Incidente per Stefania Orlando. Cos’è successo? In questi giorni, l’ex gieffina si sta godendo una vacanza in crociera con MCS Crociere, in compagnia di una delle sue più care amiche, Anna Pettinelli. Al momento, le due si trovano a Mykonos, dove stanno trascorrendo momenti di relax nella splendida cornice dell’isola greca. Tuttavia, la spensieratezza della vacanza è stata interrotta da un imprevisto inaspettato. Difatti, quando Stefania e Anna si sono riabbracciate, Stefania si è accidentalmente fatta male a un dito, arrivando quasi a romperlo.

A raccontare la vicenda è stata la Pettinelli nelle sue storie Instagram, dove ha condiviso un video insieme a Stefania. “Praticamente mi sono quasi rotta un dito. Tutto questo per amore”, ha scherzato la Orlando. “Per abbracciarmi mi ha buttato già dallo sgabello, siamo rovinosamente cadute in mezzo a Zuma, con tutta Mykonos che rideva”, ha continuato Anna. Al che, l’ex vippona ha aggiunto: “Lei con lo sgabello sopra il mio dito, me l’ha schiacciato e tagliato. Adesso non so se mi rimarrà il segno, il segno del nostro amore”. “Per essere compatita, capito?”, ha infine scherzato la prof di Amici.

Stefania Orlando e Anna Pettinelli in vacanza insieme: il simpatico aneddoto

Nonostante il piccolo incidente, Stefania Orlando si sta godendo al massimo questi mesi estivi. D’altronde, l’autunno potrebbe riservarle nuovi importanti impegni. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Stefania sarebbe tra le candidate per il ruolo di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello, che sarà condotta da Simona Ventura. La sua partecipazione come concorrente nelle edizioni passate del reality è stata molto apprezzata dal pubblico, che oggi la vorrebbe vedere proprio in quel ruolo e sentire i suoi commenti sulle dinamiche della Casa. Ad ogni modo, non resta che attendere per scoprire cosa succederà.