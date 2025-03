Nella casa del Grande Fratello gli animi si stanno scaldando sempre di più perché ormai si è quasi arrivati alla finale e i giochi si faranno sempre più duri, con i concorrenti che non vedono l’ora agguantare il montepremi finale che potrebbe dare una grossa mano nella realizzazione dei loro sogni. E intanto Stefania Orlando stamattina si è svegliata infastidita dal comportamento di Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Ma cos’è successo?

Stefania Orlando contro Shaila Gatta e Chiara Cainelli al Grande Fratello: "Risveglio pessimo"/ "Maleducate"

Arrivata in giardino per godersi un po’ di sole, il volto Rai ha raccontato a Federico e Mariavittoria cos’è successo proprio in mattinata: “Shaila e Chiara si sono messe a saltare sul letto di Lorenzo. Hanno preso la nostra camera per la stanza dei divertimenti”. Un atteggiamento che proprio non le è andato giù.

Shaila e Lorenzo sotto accusa al Grande Fratello: "Sono una coppia fake"/ Orlando: "Recita riuscita male"

Stefania Orlando critica il comportamento di Shaila: ”E poi dice di soffrire?”

“Non si può vedere tutto questo casino” ha continuato una Stefania Orlando parecchio infastidita dal comportamento di Shaila Gatta e la sua amica Chiara Cainelli, che come se niente fosse si sono messe a saltare sul letto del suo ex. E pensare che sotto quel letto Helena tiene ancora delle cose, che potrebbero essere state danneggiate in seguito ai movimenti sussultori.

E poi il volto Rai ha continuato col criticare il comportamento dell’ex velina, che prima dice di star soffrendo per la sua relazione naufragata con Lorenzo Spolverato, e poi va a saltare sul suo letto felice e spensierata: “Ma una donna che dice che sta soffrendo la mattina va a saltare sul letto del suo ex fidanzato? Sarà che vivo in un altro mondo. È una situazione paradossale. Se poi vogliono fare questa narrazione…”. I colpi di scena potrebbero essere dietro l’angolo: e se l’ex velina e il modello decidessero di tornare insieme proprio in vista della finale per accalappiare più voti? Stefania non crede alla loro storia e così tanti altri fan.

Grande Fratello, Stefania Orlando contro Shaila e Lorenzo: "Non credo a nulla"/ "Lui comanda tutti gli altri"