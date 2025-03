Stefania Orlando, insulti social da un fan di Zeudi? Commento rimosso dopo che…

Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello, Stefania Orlando è spesso ospite in tv per commentare quel che accade dentro le mura di Cinecittà. Una posizione che la espone al grande pubblico televisivo con cui talvolta si accendono discussioni e confronti pepati. Purtroppo c’è anche chi va oltre l’amore per la dialettica e si diverte ad insultare chi ha di fronte senza mostrare il minimo rispetto. E di recente, proprio Stefania Orlando, ha dovuto fare i conti con la lingua lunga di un hater, che tiferebbe per Zeudi di Palma.

”Una cosa bella c’è, che la Orlando non sentirà mai il profumo della pelle di un figlio. È stata ed è marcia dentro…”, le parole offensive rivolte da questo utente inviperito con Stefania. Un commento così becero e offensivo che è stato poi rimosso dallo stesso che lo aveva pubblicato.

Stefania Orlando replica all’hater che l’ha insultata

A spingere l’utente a rimuovere il post è forse stata la risposta ironica e pungente di Stefania Orlando. “Pensa fare figli e ritrovarli a scrivere queste stron**te su X. E questi sarebbero i fan di Zeudi? Annamo bene“, la frustata soubrette. Molti telespettatori ovviamente si sono stretti attorno a Stefania, anche se alcuni l’hanno invitata a non fare di tutta l’erba un fascio.

“Sbagli purtroppo a generalizzare. I fan di Zeudi supportano Zeudi senza screditare. Chi scrive queste cose fa parte di quelle persone tossiche che vanno solo ignorate”, l’interessante considerazione di un utente.

Stefania Orlando abbandona l’ascia di guerra coi fan di Zeudi

Stefania Orlando, dal canto suo, non aveva e non ha alcuna intenzione di innescare polemiche e spera che episodi come questi siano isolati. E di fronte al suggerimento di una fan di Zeudi, la stessa Orlando si rende disponibile a non generalizzare o a parlare con pregiudizio nei confronti di chi la segue. “Ne sono lieta, allora combattete voi per primi questa parte tossica”, l’invito in chiusura della Orlando. Verrà ascoltata? Non è dato saperlo, intanto ha risposto a dovere a chi le ha mancato di rispetto.

Ospite della puntata di Pomeriggio 5 del 28 marzo 2025, Stefania Orlando è tornata sull’argomento sottolineando come una parte dei fan di Zeudi tiri in ballo la mancanza di figli e l’età quando non sanno come replicare. Infine, la stessa Stefania ha dato ragione a Lorenzo Spolverato accusando Zeudi di non essere mai stata amica di Shaila e di essere entrata nella casa con una strategia precisa.