Stefania Orlando/ “Io e mio marito Simone Gianlorenzi vogliamo adottare Tommaso Zorzi!” (GF Vip 2020)

Stefania Orlando i nomination al Grande Fratello Vip 2020, sarà eliminata?

Stefania Orlando è in nomination questa sera al Grande Fratello Vip 2020 e rischia seriamente di uscire anche se, con la fuga di vipponi che si preannuncia in questi giorni, sicuramente potrebbe essere una puntata non eliminatoria questa. La nostra queen si salverà ancora? Siamo sicuri di sì soprattutto lo speriamo per Tommaso Zorzi che a quel punto rischierebbe di perdere sia Francesco Oppini, pronto a lasciare la casa, che la sua mamma televisiva. La stessa Stefania Orlando ha promesso che si prenderà cura di lui, anche ai fan che hanno inviato un aereo sulla casa per chiederglielo, e ha rivelato che il marito Simone sembra addirittura pronto ad adottarlo una volta fuori dalla casa.

Stefania Orlando: “Io e Simone vogliamo adottare Tommaso Zorzi!”

Sicuramente Tommaso non ha bisogno di un’altra famiglia, ma questo spiega la natura del legame che c’è tra i due e che non traballa mai anche se la conduttrice, a differenza dei primi giorni, ha imparato ad essere un po’ amica di tutti. Lei stessa in questi giorni ha continuato a parlare del suo ruolo nella casa sfogandosi un po’ con Selvaggia Roma e dicendosi un po’ delusa per il fatto di non riuscire a sedare alcune discussioni nella casa riferendosi soprattutto a quella tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi che sembra essersi conclusa con una sorta di chiarimento. L’influencer l’ha consolata spingendola a pensare che non può tenere tutti uniti come farebbe una mamma con una famiglia perché in questo caso ci sono le dinamiche del gioco di cui tener conto. Alla fine Stefania Orlando riuscirà a vivere con più leggerezza questa esperienza oppure no? Il televoto questa sera farà il resto anche se siamo sicuri che, comunque vadano le cose, la conduttrice si salverà.



