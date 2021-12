STEFANIA ORLANDO, CRISI CON SIMONE GIANLORENZI/ “Io egoista, mi sento in colpa…”

Nella lunga intervista rilasciata a Verissimo, Stefania Orlando si è raccontata a tutto tondo a Silvia Toffanin ed è tornata sulla crisi con il marito Simone Gianlorenzi: «Sono di nuovo tornata una donna serena, ma per un po’ di mesi ho avuto un rifiuto nei confronti delle persone che amavo, anche con mio marito. Non che avessi qualcosa nei suoi confronti o che non lo amassi più, non riuscivo a riprendere i rapporti che avevo prima, i dialoghi, non mi aprivo. Ero chiusa a riccio sotto tutti i punti di vista: questa cosa ha creato dei problemi in una coppia che andava avanti da 13 anni. Non abbiamo mai avuto crisi, questa è stata la prima volta».

Nel corso del suo intervento a Verissimo, Stefania Orlando ha ammesso di provare un senso di colpa nei confronti del compagno: «Mi sono sentita molto in colpa nei suoi confronti, perché Simone è sempre stato l’unico a capirmi sempre. Avevo questo forte senso di colpa nei suoi confronti, ma non lo ammettevo neanche a me stessa, l’ho capito dopo. Questo egoismo non lo capivo, avevo solo un rifiuto. Lui è stato talmente forte e bravo che ha saputo aspettare, senza premere l’acceleratore: mi ha capita, ha capito che sua moglie era tornata fisicamente ma doveva ancora tornare. E poi sono tornata». (Aggiornamento di MB)

Stefania Orlando e la crisi con Simone Gianlorenzi

La celebre showgirl Stefania Orlando, reduce dalla brillante esperienza di Tale e Quale Show 2021, si è raccontata in diverse interviste, affrontando temi molto interessanti. Dalla solidarietà femminile alle dinamiche che animano i reality show, ma ha parlato anche e soprattutto del suo rapporto con il compagno Simone Gianlorenzi. Il musicista è entrato nella vita di Stefania molto tempo dopo la rottura con l’attore Andrea Roncato. Lei lo ha definito più volte “un vero angelo”, descrivendolo come una persona estremamente comprensiva e sensibile.

Alcune settimane fa, tuttavia, sono uscite preoccupanti indiscrezioni riguardo la loro storia d’amore, che a detta di molti avrebbe affrontato un periodo davvero difficile. E in una intervista rilasciata al magazine Chi la Orlando non ne ha fatto mistero, confermando ogni rumors. “È vero, fuori dal reality ho avuto una crisi esistenziale non indifferente, il ritorno alla normalità mi ha distrutta”.

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi: crisi alle spalle?

La crisi esistenziale di Stefania Orlando, sbocciata dopo il Grande Fratello, ha coinvolto anche Simone Gianlorenzi e la loro storia d’amore, che ad un tratto sembrava poter scricchiolare. “E anche con mio marito, una volta fuori, non è stato facile”, ha continuato la Orlando nella intervista rilasciata al noto giornale di gossip. “Ci ho messo tanto e sono tornata in me da poco”.

Dunque, il peggio sarebbe alle spalle e il suo rapporto con Simone al riparo da pericolose bufere esistenziali. “Simone è stato un angelo. È stato lì, ha saputo aspettare e non ha mai premuto sull’acceleratore”, ha rassicurato Stefania Orlando, facendo intendere che adesso tra i due è tornato il sereno.



