Stefania Orlando nelle score ore al Grande Fratello si è aperta molto con Maxime Mbanda, i due hanno parlato dei loro genitori e lei non è riuscita a trattenere le lacrime. La gieffina non ha nascosto le sue fragilità nella casa più spiata d’Italia, parlando del rapporto che ha con la sua famiglia ha fatto sapere che hanno un legame molto forte anche se negli anni non sono mancati i conflitti e le difficoltà.

Al gieffino Stefania Orlando ha detto che è Simone, il suo ex marito, una delle persone che l’hanno conosciuta davvero. La loro è stata una storia d’amore molto importante, con lui è riuscita anche a condividere le sue più segrete fragilità. Con la sua famiglia è molto legata ma ci sono cose che a loro non è mai riuscita a dire. A Maxime Mbanda ha detto che lei e suo padre sono molto simili caratterialmente ed è anche per questo che il loro rapporto è stato spesso conflittuale. Ha fatto però sapere che con il tempo lei ha imparato a chiedere scusa, lui ad oggi è ancora molto orgoglioso ma con il passare degli anni si è un po’ ammorbidito.

Stefania Orlando in lacrime al Grande Fratello pensando ai genitori, cosa ha detto sulla sua famiglia

Durante la chiacchierata con la gieffina Maxime Mbanda le ha chiaramente detto che sarebbe stata un’ottima madre se avesse avuto dei figli. Lei a quel punto gli ha detto che ad oggi si sente un po’ mamma dei suoi genitori, specie della madre perché è più fragile. Da un po’ di tempo la donna non è più totalmente lucida a causa dei suoi problemi di memoria. La showgirl pensando al momento in cui potrebbe non riconoscerla più si è commossa, il gieffino ha subito capito il suo dolore e le è stato accanto offrendole il suo conforto al Grande Fratello.

Nella casa Stefania Orlando si è lasciata travolgere da un momento di malinconia parlando dei suoi genitori, ha paura che questa sua lunga assenza possa avere delle gravi conseguenze, si riferiva al fatto che la madre potrebbe non riconoscerla più non appena uscirà dal Grande Fratello. Però, in lacrime ha comunque trovato conforto pensando al fatto che può ancora andare a casa loro e trovarli lì. Il legame a volte può essere difficile e conflittuale ma resta sempre solido e pieno d’amore.