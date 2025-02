Caos nella notte al Grande Fratello. Ieri, 26 febbraio, è scoppiata una nuova crisi tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Il motivo? Il 28enne ha accusato la ballerina di essere gelosa della sua amicizia con Chiara Cainelli, creando un situazione piuttosto imbarazzante tra le amiche. Quando Shaila ha negato di provare gelosia nei confronti di Chiara, Lorenzo si è alterato ancora di più, minacciando di rivelare una presunta confessione della ballerina relativa proprio alla Cainelli. La situazione è poi degenerata dopo i festeggiamenti per il compleanno di Javier Martinez, complice anche un presunto fastidio di Lorenzo nel vedere la fidanzata e l’argentino interagire.

Da lì, è nata una lite furiosa, tanto che il modello milanese avrebbe lanciato cuscini e altri oggetti, compresi i vestiti dell’ex velina. Una reazione decisamente esagerata, che la regia del programma è stata persino costretta a censurare. Nel frattempo, infatti, sono state riprese le conversazioni degli altri inquilini, incentrate ovviamente sulla discussione tra gli “Shailenzo“. Mentre si trovava in piscina con gli altri, Stefania Orlando ha dato la sua opinione sulla vicenda, attaccando la coppia.

Stefania Orlando demolisce gli ‘Shailenzo’ dopo la lite notturna al Grande Fratello

“Pare che Lorenzo abbia lanciato un po’ di roba”, ha spiegato Mariavittoria Minghetti dopo aver sentito le urla tra Shaila e Lorenzo. A quel punto, è intervenuta Stefania Orlando, insinuando che, in realtà, i due abbiano inscenato questa discussione solo per avere protagonismo nella puntata di giovedì, 27 febbraio. In particolare, pare che l’accusa dell’opinionista fosse rivolta verso Lorenzo, dato che è stato lui ad iniziare il litigio e ad avere una reazione piuttosto spropositata. “Primo blocco ragazzi“, ha commentato lapidaria Stefania, tra le risate degli altri.

“Stefania perché tu non hai fatto nulla questa settimana? Lo spagnolo è andato via!”, ha risposto ironicamente Mariavittoria. Il commento di Stefania ha scatenato reazioni contrastanti sul web. Da un lato, c’è chi ha concordato con lei, sostenendo che Lorenzo cerchi solo pretesti per continuare ad avere rilevanza all’interno della Casa. Dall’altro, in tanti hanno accusato l’Orlando di essere insensibile e di avere poca solidarietà femminile, considerando la difficile situazione in cui si trovava Shaila in quel momento. Ad ogni modo, la questione verrà sicuramente discussa più a fondo nella puntata del Grande Fratello di questa sera.