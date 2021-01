Stefania Orlando lascia il Grande Fratello Vip 2020?/ Il marito: “Oggi ci sentiremo”

Simone Gianlorenzi svela che oggi pomeriggio sentirà al telefono Stefania Orlando. Sicuramente non è una novità visto che ogni volta che ci è stato bisogno di chiamare a casa per una rassicurazione o per capire se continuare il proprio percorso, la produzione ha permesso ai suoi vipponi di chiamare casa o di sentire i propri manager e anche questa volta che si parla di un prolungamento di altre tre settimane, sembra che ci sarà la stessa possibilità a cominciare proprio da oggi con Stefania Orlando. La bella conduttrice ha quasi ceduto all’ansia e alla paura indossando il giubbotto e andando via dalla casa salvo poi essere fermata da Tommaso Zorzi. Oggi ci sarà l’occasione per lei di parlare con il marito che sui social ha già scritto che la moglie “si spezza ma non si piega”.

Simone Gianlorenzi “Oggi sentirò Stefania Orlando al telefono”

In particolare, sul suo profilo Twitter, Simone Gianlorenzi scrive: “C’è solo una Queen e merita tutto il nostro amore e sostegno. Continuate a votarla POTENTI, io la sentirò oggi al tel e la sosterrò come ho sempre fatto assecondando le sue scelte e decisioni. L’araba fenice risorge SEMPRE: si piega, ma non la spezzi”. Questo lascia intendere che dopo la crisi dei giorni scorsi dovuta alla notizia dell’allungamento, la bella conduttrice è pronta a rimanere fino alla fine del prossimo mese quando il programma si chiuderà e, magari, la incoronerà davvero regina al fianco di Tommaso Zorzi, come sognano i fan del Grande Fratello Vip 2020 ormai da tempo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA