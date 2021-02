Stefania Orlando lascia il Grande Fratello Vip 2020?/ La morte dell’amica riaffiora..

Stefania Orlando lascia il Grande Fratello Vip 2020?

Stefania Orlando è rimasta sconvolta dalla morte di Lucas, il fratello di Dayane Mello. La bella modella brasiliana continua a piangere e contare sull’appoggio di tutti in casa e proprio la conduttrice si è avvicinata tantissimo a lei provando a sostenerla ma il suo dolore e tutto quello che è successo, l’ha praticamente travolta e sconvolta. Stefania Orlando è scoppiata in lacrime ripensando nuovamente alla morte dell’amica e a tutto quello che ha passato, un dolore immenso all’epoca che l’ha portata fino ad uno specialista che l’ha aiutata ad affrontare la sua dipartita.

In particolare, parlano della morte di Alessandra con Tommaso Zorzi ha confidato: “Io quando è morta la mia amica sono dovuta andare dallo psichiatra perchè stavo impazzendo… dal dolore… Non è facile… Poi c’è stata la malattia non è stata neanche una cosa improvvisa”. La Orlando è rimasta forte al cospetto di Dayane Mello ma poi in piena notte si è lasciata andare allo sconforto convinta che adesso sarà difficile andare avanti in queste condizioni. In molti sono convinti che proprio lei domani potrebbe lasciare il programma come promesso, magari proprio seguita dall’amico Tommaso Zorzi, sarà davvero così?

Stefania Orlando pronta a “far soffrire qualcuno” questa sera?

Al momento sembra proprio di no visto che proprio in queste ore Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 2020 sta parlando tanto con Tommaso Zorzi della puntata di domani dicendosi sicura che alla fine dovrà deludere qualcuno per via delle nomination: “Chi segue la diretta in prima serata, per ben due volte io sono stata tacciata come una che preferisce il gioco all’amicizia. Non è carina questa cosa, ho voluto sottolinearla in confessionale. È una collega, ma io Samantha De Grenet non la vedo da anni.. siccome la conosco da fuori non la nomino? Non è così questo gioco.. io faccio un discorso di questo pezzo di vita che sto passando qui dentro, per me venerdì sarà difficile… Ormai andrò ad intaccare qualcuno con cui ho costruito qualcosa, forse ho fatto male a non creare contrasti perché mi sarebbero serviti”. Come finirà questa sera?



