Stefania Orlando lascia il Grande Fratello Vip 2020?/ Valigia pronta e con Tommy…

Stefania Orlando lascia il Grande Fratello Vip 2020?

Stefania Orlando fa le valigie e si prepara a lasciare il Grande Fratello Vip 2020 al grido di ‘-1’. Chi ha seguito queste ultime, concitate, ore, nella casa più spiata d’Italia sa bene che c’è qualcosa che bolle in pentola anche se non sappiamo bene se si tratti di uno scherzo o di altro. Tutto è iniziato proprio con lo scherzo di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ai danni dei Zorzando che hanno trovato un biglietto tra le cose del figlio del portierone. I due, ingaggiati proprio venerdì scorso da Alfonso Signorini per capire se tra Andrea e Rosalinda ci sia del tenero, sembravano convinti di aver trovato la prova che stavano cercando salvo poi scoprire che si trattava solo di uno scherzo. A quel punto Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno dato di matto perché si sono sentiti presi in giro anche dal Grande Fratello che in confessionale si prendeva gioco di loro chiedendo del biglietto e del suo contenuto pur sapendo fosse uno scherzo.

Lo scherzo rovina i piani dei Zorzando?

A quel punto Stefania Orlando si è messa d’accordo con Tommaso riportando a galla la loro intenzione di andare via ed uscire dalla casa iniziando proprio dal fare le valigie e comunicandolo anche agli atrli. Lei è convinta e lui è pronto a seguirlo proprio come aveva promesso durante la famosa crisi che aveva spinto Stefania Orlando fino alla porta rossa dopo aver ascoltato le parole del suo ex Andrea Roncato. In realtà, in molti sono convinti che si tratti di un controscherzo e non solo destinato ai loro compagni di casa ma anche allo stesso Grande Fratello vip 2020 e la prova starebbe nel fatto che i due hanno parlato del loro addio anche in camera da soli quando non erano presenti i loro compagni. In questi giorni, poi, Stefania Orlando ha avuto modo di occuparsi anche di Giulia invitandola ad essere una donna matura per Pierpaolo e non spingerlo verso insicurezze e crisi che lo stanno destabilizzando proprio alla fine del suo percorso nella casa dopo tutti questi mesi. Come andrà a finire la serata? Stefania Orlando lascerà davvero il gioco ad un passo dalla fine o si tratta solo di uno scherzo?



