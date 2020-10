Stefania Orlando lascia il Grande Fratello Vip?/ “Sono inutile!” poi litiga con…

Stefania Orlando lascia il Grande Fratello Vip 2020? Il rischio c’è stato ma adesso davvero sembra che la crisi sia finita lasciando il tempo alla conduttrice di raccogliere le forze e andare avanti. La bella biondina si è inserita bene nel gruppo soprattutto grazie all’amica e collega Matilde Brandi ma a quanto pare in questi ultimi giorni questo non è bastato. Stefania Orlando si è lasciata andare ad un pianto disperato dicendosi pronta a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020, posto in cui si sente davvero inutile. Questa è la motivazione che l’avrebbe spinta ad andare via visto che ai compagni corsi in suo soccorso, Tommaso Zorzi e Myriam Catania su tutti, ha spiegato: “Non servo a niente qui dentro, sono completamente inutile”. L’influencer gli ha fatto notare che è importante visto che riesce a tenere l’equilibrio di tutti mantenendo la pace ma le ha fatto notare che è solo un momento passeggero, si sarà svegliata male. Sarà davvero così?

LA LITE CON PATRIZIA DE BLACK PER .. UNA PATATINA!

A quanto pare la combattiva Stefania Orlando che conosciamo è venuta a galla qualche ora dopo quando si è scontrata con la Contessa Patrizia de Blanck sotto gli occhi attenti di tutti Al Grande Fratello Vip 2020. Ma cosa è successo di preciso? Il Grande Fratello ha deciso di regalare un gustoso aperitivo ai suoi inquilini e proprio a Matilde e Stefania è toccato l’onere di preparare tutto e dare il via alla festa solo quando tutto fosse stato pronto. A non contenersi è la De Blanck che agguanta subito una patatina e a questo punto Stefania l’ha ripresa: “Contessa non si può fare, me lo hanno detto al Confessionale”. A questo punto la Contessa ha risposto a tono: “Fatti i cavoli tuoi, sei un incubo”.

Nonostante l’intervento di Matilde le due hanno finito col discutere tanto da spingere la De Blanck ad andare via e rinunciando all’aperitivo perché odia essere ripresa. Stefania Orlando, in lacrime, decide di scusarsi: “Non ti volevo mancare di rispetto, non ti volevo perseguitare, scusa”.



