Stefania Orlando/ “Licia Nunez ci provò con me ai tempi di Imma”, qualcosa non torna…

La vita sentimentale di Licia Nunez, attrice e attuale concorrente del Grande Fratello Vip, ancora sotto i riflettori. Questa volta, a riportare un retroscena rimasto finora inedito è stata Stefania Orlando, ospite di Citofonare Signorini su 361 Magazine, che insieme all’amico e giornalista Alessio Poeta hanno riferito un episodio accaduto alcuni anni fa, a loro detta proprio durante la storia tra la Nunez e Imma Battaglia. “Licia, mentre stava ancora con Imma Battaglia, ci provò una sera con Stefania Orlando”, ha esordito il giornalista. Il suo racconto è proseguito con tanto di particolari, a suo dire risalenti a “cinque-sei anni fa”. Dopo un incontro serale in un locale, caso volle che il giorno seguente la ex di Roncanto ed il suo amico si imbattessero nuovamente nella Nunez (anche se Poeta ha ammesso di non sapere, all’epoca, cosa facesse di mestiere, ovvero l’attrice). “Incontrammo Licia in un locale e la incontrammo anche il giorno dopo in un noto stabilimento balneare di Roma, era periodo estivo, luglio. Io e Stefania eravamo in fila per prendere un cocktail, Licia ci vede e si avvicina, viene da me e mi chiede ‘Scusa, ti potresti spostare?’”, ha proseguito Poeta. Stefania Orlando ha confermato il racconto condendolo con qualche dettaglio in più.

STEFANIA ORLANDO: LICIA NUNEZ CI HA PROVATO? IL RETROSCENA

Visibilmente più imbarazzata rispetto all’amico Alessio Poeta, Stefania Orlando ha proseguito: “Arrivando al sodo: lei (Licia Nunez, ndr) mi chiese se fossi omosessuale. Io le dico: ‘Guarda, no. Io ho un fidanzato, sono etero’. E lei, mi ha semplicemente detto: ‘Mi dispiace, perché sei veramente…”. Poeta ha ripreso la parola aggiungendo un ulteriore dettaglio piccante relativo alla gieffina: “Licia ti ha detto che sei anche il suo sogno erotico da tanti anni. Che ti aveva visto quella volta sul calendario…”. Ma la Orlando ha ricordato anche tra i sogni erotici dell’attrice dichiarati ci sarebbe anche Rita Rusic. Al termine del racconto il gossip ha fatto rapidamente il giro del web, eppure non tutto torna, almeno rispetto alle date indicate dai due ospiti di Citofonare Signorini su 361 Magazine. Se, come dichiarato da Poeta, l’incontro tra Stefania e Licia fosse avvenuto davvero 5-6 anni fa, i conti non tornerebbero in quanto all’epoca Licia sarebbe dovuta ormai essere single. La storia tra la Nunez e l’attivista Lgbt, infatti, sarebbe infatti terminata nel 2010, quindi 10 anni fa.

