Stefania Orlando: lite e pace Tommaso Zorzi/ Tutto pilotato? Intanto è guerra a Dayane Mello

Stefania Orlando tra le protagoniste del Grande Fratello Vip 2020, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La conduttrice all’interno della casa ha stretto un bellissimo legame di amicizia con Tommaso Zorzi, il vincitore annunciato di questa quinta edizione del reality show, ma nelle ultime ore qualcosa tra i due si è improvvisamente rotto. Cosa è successo? I vipponi, impegnati a preparare la coreografia per il veglione di Capodanno, hanno avuto da ridire proprio su alcuni passi. Un duro confronto quello che ha coinvolto l’Orlando e Zorzi al punto che il giovane influencer ha dato alla conduttrice della psicopatica. La reazione della Orlando non è tardata ad arrivare visto che ha prontamente replicato dicendo: “non puoi darmi della psicopatica”. Visibilmente infastidita dalle parole di Zorzi, i due si sono confrontati duramente al punto che è intervenuta anche Cecilia Capriotti sperando di poter far riappacificare i due. “Tommaso ti adora, non voleva offenderti” ha sottolineato Cecilia Capriotti, ma la Orlando ha replicato “non mi interessa, fatela voi la coreografia io non voglio più partecipare”. Poco dopo però la situazione è rientrata, visto che Stefania e Tommaso si sono ritrovati in giardino per fare la pace.

Stefania Orlando contro Dayane Mello: “Non è stato giusto dirglielo così”

Ma nono finisce qui, visto che Stefania Orlando nella casa ha avuto da ridire anche sul comportamento di Dayane Mello che, durante l’ultima diretta, ha accusato Natalia Paragoni di aver dormito con un altro uomo. Una accusa che non è stata molto gradita né dentro la casa del GF VIP né tantomeno fuori con la Orlando che ha preso le difese di Andrea Zelletta accusando la Mello. “Non è stato giusto dirglielo così, senza poter parlare con la diretta interessata” ha precisato la Orlando che ha avuto da ridire sul comportamento di Dayane e Giacomo Urtis ” e poi voi stavate li, dormivate con loro? Voi non siete sicuri, questo è un chiacchiericcio! Non si può supporre una cosa così grave senza avere le certezze. Una cosa così grave non la direi nemmeno se fosse vera!”.

Le parole della Orlando hanno messo a dura prova la Mello che è arrivata perfino a pensare di abbandonare la casa del GF VIP: “voglio andare via, perché non voglio passare un mese così. Se lei avesse fatto un regalo normale, non avrei mai parlato di questa cosa”.



