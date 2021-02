Stefania Orlando/ Lo strano sogno “c’era mio marito Simone, ero a casa e…” (GF Vip)

Stefania Orlando, una delle veterane di questa edizione del Grande Fratello Vip, dopo gli ultimi intensi momenti di forte angoscia legati soprattutto a quanto accaduto fuori con l’ex marito Andrea Roncato, finalmente è tornata a sorridere. Proprio nelle passate ore, la conduttrice e cantante si è ritrovata seduta al tavolo insieme agli amici Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta in vista di una ricca colazione ed a loro, con espressione serena, ha rivelato: “Stanotte ho sognato! Proprio prima di svegliarmi, ma più che un sogno è un flash”, ha esordito.

Ancora assonnata la Orlando ha voluto rendere i suoi amici partecipi del particolare sogno fatto durante la notte e che a lei è sembrato del tutto realistico: “Mi sveglio e dico ‘ma non sono al Grande Fratello!’, quindi vado con la mano verso la fila del letto e dico ‘no, sono a casa mia perchè io a casa mia dormo sulla destra e non sulla sinistra’”. Girandosi, quindi, avrebbe visto il marito Simone Gianlorenzi, anche lui protagonista dello strano sogno della showgirl. “Sopra di lui, sul cuscino, c’era Margot (il cane della coppia, ndr)”.

STEFANIA ORLANDO ED IL BIZZARRO SOGNO

Stefania Orlando è rimasta sorpresa dall’ultimo sogno fatto nella spiatissima Casa di Cinecittà e che le ha fatto la sensazione di non aver mai fatto in questi lunghi mesi il Grande Fratello Vip. “Poi mi sono svegliata”, ha aggiunto sconsolata, chiedendo all’amica Maria Teresa di analizzare il suo bizzarro ultimo sogno. Per la Ruta si tratterebbe dell’identificazione di questi quattro mesi di reclusione: “C’è l’identificazione della trasposizione della vita reale con questa, siamo ad un attimo dal baratro… nel senso buono!”, ha aggiunto la conduttrice sportiva. Ciò che ha lasciato sconvolta Stefania è il fatto di aver avuto la totale sensazione che tutto fosse così reale: “Ero proprio io, ero a casa mia, c’era mio marito accanto a me! C’era anche Margot che mi guardava”, ed ha creduto che questo Grande Fratello fosse stato solo un sogno. L’amica Maria Teresa ha confermato che anche lei spesso sogna il compagno Roberto. Stefania, pensierosa, ha aggiunto: “Credo che sia la mancanza di casa, però credetemi pensavo fosse vero”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA