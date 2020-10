Stefania Orlando/ Matilde Brandi attacca, il ‘figlio’ Tommaso Zorzi la difende

Stefania Orlando di nuovo in crisi al Grande Fratello Vip 2020? Chi ha seguito il reality show sa bene che la conduttrice, in barba alla sua amicizia con Matilde Brandi, si è schierata con la famosa stanza azzurra e non solo a parole ma anche a fatti, quando Alfonso Signorini ha chiesto a tutti di dividersi nelle due fazioni che si sono formate nella casa. Fin qui tutto ok se non fosse che questo l’ha portata ad abbandonare anche quella che era l’amicizia ventennale con Matilde Brandi. Le due hanno discusso dentro la casa ma poi tutto sembrava risolto almeno fino a quando la showgirl non è stata eliminata e ha dovuto lasciare il gioco tornando con un video contenente una serie di giudizi al veleno soprattutto sull’amica.

Stefania Orlando vicina a Tommaso Zorzi per i suoi follower?

Secondo Matilde Brandi, alla fine, Stefania Orlando ha scelto il gioco alla loro amicizia e sta continuando a tessere una tela solo per arrivare alla vittoria finale rovinando tutto quello che c’era tra di loro ormai da tempo. Il discorso non fa una piega anche se Tommaso Zorzi, ormai pupillo e quasi figlio adottivo della Brandi, ha avanzato feroci critiche al suo messaggio convinto che alcune cose avrebbe dovute dirle quando era nella casa parlando faccia a faccia con i diretti interessati e non adesso che è fuori. Siamo sicuri che dopo la proposta di Zorzi, Alfonso Signorini correrà ai ripari e permetterà alla Brandi di tornare nella casa, in qualche modo, per uno scontro diretto con le persone che ha tirato in ballo nel suo video (guarda caso proprio i ragazzi della stanza blu). In molti sono convinti che Matilde Brandi si sia avvicinata a Zorzi per i suoi follower, solo accuse infondate? Cosa succederà a quel punto ai gieffini interessati?



