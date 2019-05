STEFANIA ORLANDO/ Matrimonio con Simone: “saremo tutti in bianco” (Storie Italiane)

Stefania Orlando ospite a Storie Italiane per annunciare in tv il suo matrimonio con Simone Gianlorenzi. “Il mio matrimonio c’è, il mio Simone esiste” dice la Orlando ironizzando sul caso Pamela Prati di cui si era parlato poco prima in seguito alle rivelazioni di Donna Pamela Perricciolo. La Orlando ha deciso di sposarsi per la seconda volta: il 1 luglio, infatti, dirà si al suo compagno Simone Gianlorenzo. “Questo matrimonio ci rappresenta molto” dice la conduttrice televisiva che in studio ha portato la partecipazione ad Eleonora Daniele: “se vuoi venire saremo molto felici”, che accetta manco a dirlo l’invito! Poi è il momento di un filmato, che commuove la Orlando: “è un matrimonio in cui credo tanto, ho organizzato tutto, è come se fosse il mio primo matrimonio”.

Stefania Orlando: “Io e Simone ci amiamo, il futuro lo vediamo insieme”

Stefania Orlando e Simone presto sposi. Ebbene si, la conduttrice e cantante, dopo undici anni di convivenza con il compagno hanno deciso di sposarsi. “In realtà non ci abbiamo mai pensato più di tanto, non è mai stata una nostra priorità il matrimonio” ha raccontato la Orlando dalle pagine di DiPiù, ma poi qualcosa è cambiato. “Qualche mese fa, mi si è come accesa una lucina e così ho detto a Simone: “perchè non ci sposiamo? Ci amiamo, il futuro lo vediamo insieme. Sarebbe il coronamento della nostra bella storia d’amore” ha rivelato. La proposta della Orlando è stata subito accolta dal compagno Simone Gianlorenzo: “lui mi ha subito risposto di si, entusiasta, emozionantissimo. Adesso sto mettendo a punto gli ultimi dettagli del matrimonio, dalle bomboniere al menù della cena, fino alla disposizione del tavoli degli invitati. Tutto deve essere perfetto quel giorno”.

Stefania Orlando: “al mio matrimonio tutti in bianco”

Al settimanale DiPiù ha rivelato qualche anticipazione sulla cerimonia di matrimonio che si terrà il prossimo 1 luglio. “Sarà una cerimonia civile perché io ho già avuto un matrimonio in chiesa con Andrea. La cerimonia sarà a Fregene, sul litorale romano, un posto che amiamo. Saremo circondati da parenti, amici e tanti colleghi di lavoro, come Rita Dalla Chiesa, Fiordaliso e Giancarlo Magalli. Vestiremo tutti di bianco, anche gli invitati”. La Orlando, infatti, ha espressamente chiesto a tutti gli invitati di vestirsi di bianco: “Perché no? Anzi, per non sentirmi l’unica ho chiesto a tutti gli invitati di presentarsi vestiti di bianco. In caso contrario… li caccerò subito!”. E’ davvero tanta l’emozione di Stefania Orlando nel provare l’abito da sposa come ha raccontato dalla pagine di Oggi: “Per me è stata come una prova generale. Indossarli, questo sì che mi ha emozionato: sa, il primo abito di nozze l’aveva scelto mia madre e dopo mi ero cambiata. Questo l’ho scelto io e Simone lo vedrà al momento del “sì”.



