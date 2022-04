Stefania Orlando/ “Matrimonio con Simone? White Party per esorcizzare l’abito bianco”

E’ boom di matrimoni nell’ultimo periodo ed a ricordare il suo nel pomeriggio di oggi è stata Stefania Orlando. L’ex gieffina e conduttrice tv, ospite de La vita in diretta nello spazio dedicato al commento delle notizie del momento, ha ricordato le nozze con Simone Gianlorenzi e del loro “White Party on the Beach”. In merito la Orlando ha commentato: “Noi non eravamo a Polignano a Mare ma sulla spiaggia di Fregene che è la mia preferita perché rievoca la mia adolescenza”, ha esordito. “Sono cresciuta lì con i primi innamoramenti. Abbiamo fatto questo White Party, eravamo tutti in bianco anche per esorcizzare il mio abito bianco che alla mia tenera età poteva sembrare fuori luogo”, ha aggiunto.

Durante la cerimonia era presente anche Rita Dalla Chiesa: “Lei ha officiato il rito della sabbia”, ha spiegato Stefania Orlando. Alberto Matano, padrone di casa della trasmissione, ha svelato di aver vissuto personalmente tale rito: “ero delegato dal sindaco ed ho sposato questa coppia di amici, Francesco e Cristina nella mia Calabria sul mare e c’è stato il rito della sabbia che è una promessa che si fa perché si è sul mare”.

Stefania Orlando ricorda il suo matrimonio e il rito della sabbia

A spiegare in cosa consiste esattamente il rito della sabbia è stata poi Stefania Orlando, avendolo vissuto in prima persona: “Ci sono due ampolle e gli sposi ne hanno una con un colore diverso di sabbia. Si versa in un’altra ampolla e questi due colori vanno a formarne uno nuovo che significa una nuova vita insieme e un’unione indissolubile perché non puoi dividere i granelli di sabbia”.

Successivamente Stefania ha poi svelato il suo punto di vista sul concetto di coppia aperta, commentando: “Significa che prima o poi uno dei due può innamorarsi di un altro, non è una garanzia perché tante volte la si sceglie per darsi libertà ma poi…”. Precedentemente, in apertura dello spazio finale della trasmissione, aveva dato uno ‘scoop’ asserendo: “Io ho una notizia di gossip su Anna Pettinelli, è personale e non so se si può dire. Se voi la vedete così bella, stupenda e splendida è perché è tornata single!”. “Eh vabbè, sono tornata single… voglia di matrimonio? Mai più, legami se mi sposo un’altra volta!”, aveva ironizzato lei.

