Stefania Orlando “Mia migliore amica è morta”/ “Era malata e io non l’ho mai tradita”

Stefania Orlando prova a sbottonarsi pian piano al Grande Fratello Vip e non per via di una nomination o della paura di uscire, ma perché quando si trova in mezzo ad un discorso riesce a tirare fuori le sue cose personali e anche in questo caso è stato lo stesso. Se in passato le sue lacrime sono state per la scelta di non avere figli e il rischio che un giorno il suo compagno possa volerne e farla quindi pentire di questa sua linea dura, questa volta le lacrime e la disperazione sono tutte per quella amica che ha amato, che ha seguito durante la sua terribile malattia e che dopo ha cercato di non tradire mai evitando di legarsi a qualcuno e ad una nuova amica. Ma cosa ha raccontato di preciso nella casa del Grande Fratello Vip?

STEFANIA ORLANDO PIANGE E RICORDA UNA CARA AMICA MORTA PER UN MALE INCURABILE

In particolare, Stefania Orlando spiega: “La mia famiglia non aveva accettato che io fossi andata via di casa così presto… Io ho smesso di vivere con lei quando ho incontrato il mio primo marito, dopo 12 anni di convivenza l’amicizia è continuata fino a quando nel 2006 lei si è ammalata e purtroppo non ce l’ha fatta. Io ho seguito tutta la sua malattia per un anno, ho lasciato il lavoro seguendola giorno per giorno“. Raccontandosi a Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando ha rivelato anche di sentirsi in colpa ogni volta che si avvicina ad un’altra donna, una potenziale amica e così spiega: “Dopo c’è stato un vuoto abissale. Dopo di lei non sono più riuscita a instaurare un rapporto di amicizia per paura di tradirla”. Inutile dire che la collega l’ha subito consolata cercando di farle capire anche che il suo non è un tradimento ma solo un modo per continuare a sorridere e andare avanti, le cose che la sua amica sicuramente vorrebbe per lei.





