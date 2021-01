Stefania Orlando: “Non ho tradito Andrea Roncato”/ “Tra noi era già finita quando…”

Stefania Orlando, in diretta al Grande Fratello Vip, di fronte alla richiesta di Signorini, parla della fine del rapporto con Andrea Roncato. “Perché è finita? Pian piano si sono raffreddati i rapporti. Io chiedevo sempre ad Andrea di uscire con Simone e con la sua compagna, che è poi diventata la moglie. Io l’ho invitato al mio compleanno è non è venuto, poi ha compiuto 70 anni e non mi ha invitata, poi è arrivato il suo matrimonio e il mio e nessuno ha invitato l’altro.” Il conduttore le svela però che il suo ex marito è intervenuto a Live non è la D’Urso e ha dato una versione dei fatti abbastanza diversa da questa. Dopo aver visto un filmato riassuntivo, la Orlando ribadisce la sua versione e ne aggiunge ulteriori dettagli.

Stefania Orlando replica ad Andrea Roncato sulla fine del matrimonio

“Io e Andrea ci siamo lasciati, è vero che io sono andata via di casa ma per l’aver deciso insieme perché siamo diventati un po’ come fratello e sorella.” ha esordito Stefania Orlando. E in merito all’accusa di Roncato di avere un altro, la gieffina svela: “Io avevo sicuramente incontrato un’altra persona che non è stata però la causa della fine del nostro matrimonio che era già finito. A me il nostro rispetto, quello che è rimasto tra noi, non bastava più, a lui sarebbe bastato. Ma per anni noi siamo stati amici, e c’è chi può testimoniarlo. Quindi non è come dice lui.” E ha così concluso: “È stato lui a dirmi che lei era gelosa del fatto che lo chiamassi ‘amore’, che poi chiamo tutti così.”



