Stefania Orlando/ “Non vivo senza un bagno personale!” (Grande Fratello Vip 2020)

Stefania Orlando potrebbe essere una delle bombe pronte ad esplodere al Grande Fratello Vip 5. Da oggi, lunedì 14 settembre 2020, farà parte del cast della quinta edizione e ha già messo le mani avanti su ciò che potrebbe succedere nella Casa. “Temo la convivenza con persone che non ho scelto”, ha svelato a Sorrisi, “so che in alcuni momenti potrei diventare non proprio carina”. Chi riuscirà a farla arrabbiare? Le prime ore di reality saranno utili al pubblico per capire chi entrerà nelle grazie della Orlando e contro chi invece potrebbe scagliarsi molto presto. “Il disagio che più temo è quello di dividere il bagno”, ha aggiunto, “da quando sono piccola ho sempre avuto il mio personale”. Tempo fa aveva dichiarato invece al settimanale Vero di non aver avuto alcun contatto con la produzione. Si parla di un periodo precedente alla sua conferma, in cui Stefania ha smentito la possibilità di entrare nel cast.

Stefania Orlando ha un solo rimpianto e grazie al Grande Fratello Vip 5 potrebbe presto risolvere antiche fratture. “Mi manca molto come amico”, ha rivelato tempo fa a Vero parlando dell’ex marito Andrea Roncato, “mi dispiace, non so cosa sia successo, non l’ho mai capito veramente. Però ne ho preso atto”. L’attore deciderà di fare una piccola incursione nella Casa per risolvere quanto accaduto fra loro e rispondere finalmente alla domanda della sua ex? “Non ci penso proprio”, ha detto però Roncato al settimanale Mio, “io e Stefania siamo stati sposati per due anni, ma da 23 a questa parte io non c’entro più niente con lei. Chiameranno suo marito…”. Intanto lei ha già chiarito di non partecipare al reality per vincere, ma solo per lasciare il segno. Secondo Stanleybet tra l’altro la Orlando non rientra fra le papabili alla vittoria. La sua quota è di 9,00 ed è molto lontana dai tre posti del podio, mentre precede solo Flavia Vento, che si piazza a 12,00.

Prima di entrare nella Casa, anche il volto noto della Rai ha deciso descrivere un lungo post su Instagram: “Mamma mia che emozione ragazzi: il grande giorno è finalmente arrivato”. Non lascerà però a secco i fan, dato che ha già preparato diversi contenuti che verranno pubblicati nei prossimi giorni dal suo staff. “Non vi ho mai chiesto nulla, lo sapete”, aggiunge, “ma mai come stavolta ho bisogno di voi, del vostro affetto, supporto e delle vostre energie positive”.



