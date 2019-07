Stefania Orlando nuda su Instagram/ “Non fate l’amore il sabato sera perché…”

Scalda l’atmosfera il volto noto della televisione, Stefania Orlando. La conduttrice tv ha pubblicato nelle scorse ore sulla propria pagina Instagram uno scatto decisamente bollente. La foto in questione vede la 52enne di Roma praticamente nuda sul letto, fotografata dall’alto. Stefania si mostra coperta solamente dalle lenzuola bianche, vicina al suo cagnolino, e la didascalia che accompagna il tutto è la seguente: “Non fate mai l’amore il sabato sera, perché se piove la domenica, non sapete cosa fare. (Sacha Guitry) buongiorno!!”. Uno scatto che è stato decisamente apprezzato dai suoi follower, e molti coloro che hanno voluto esprimere il proprio pensiero a riguardo: “Come vorrei essere quel cuscino, Domenica se piove rifallo, Good morning sexy beautiful, Intimamente sexy on bed, In caso di pioggia la domenica …nessun problema rifarei l’amore anche la domenica mattina, pomeriggio e sera, È che problema ce. Si fa anche di domenica, Fabulous body!”, e via discorrendo.

STEFANIA ORLANDO SENZA VELI SU INSTAGRAM

Non sono mancate ovviamente anche le critiche, gente indignata che ha voluto esternare il proprio odio, chissà poi per quale ragione. La Orlando, nonostante l’età che avanza, è ancora una splendida donna, e se si trova completamente a suo agio con il proprio corpo, ben vengano questi scatti. Stefania festeggia così, in maniera bollente, il primo mese di nozze; lo scorso primo luglio si è unita a Simone Gianlorenzi, e qualche ora prima delle nozze la stessa era stata protagonista di un altro scatto sexy: catturata sulle spiagge di Maccarese mentre si scambiava effusioni con il marito, l’asciugamano che indossava si era improvvisamente aperto lasciando vedere parte del suo lato A nonché il suo fondoschiena. Una scenetta che è stata immortalata dai paparazzi presenti, e che ha fatto in breve tempo il giro dei siti di gossip. Un’Orlando che sta quindi vivendo un periodo davvero felice, e anche se in tv non si vede più come prima la sua vita sembrerebbe andare a gonfie vele

