Stefania Orlando nuovo scontro con Antonella Elisa?/ Argomento tutt’altro che chiuso….

Stefania Orlando ancora non pervenuta in questo Grande Fratello Vip 2020. Questo le permette di non finire in nomination ma non di farsi notare dal pubblico a casa sperando di avere salva la pelle quando sarà il momento o di dare una svolta alla sua carriera una volta fuori dalla casa di Cinecittà. A quanto pare la Orlando si sta tenendo lontana dai pettegolezzi, si mostra sempre amica di tutti in casa e partecipa attivamente alle pulizie e alla cucina, e poi? Se non fosse per la lite con Francesca Pepe per l’ormai famoso kiwi, alcuni non saprebbero nemmeno della presenza della bionda conduttrice nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Il suo è solo carattere o c’è qualche strategia sbagliata alla base? Il pubblico ha ancora qualche dubbio su di lei e sul suo comportamento ma è vero anche che Alfonso Signorini non ha avuto ancora modo e tempo di sviscerare la sua storia e, quindi, potremo sentire parlare di lei quando si placheranno le acque su Adua e Massimiliano ma anche sulla Gregoraci e Briatore.

LA DISCUSSIONE CON ANTONELLA ELIA AL GRANDE FRATELLO VIP

L’unica a regalare un po’ di luce a Stefania Orlando è una delle protagoniste esterne alla casa del Grande Fratello Vip 2020 ovvero Antonella Elia. La loro discussione è entrata negli annali del programma anche se non abbiamo avuto modo di assistere alla loro lite con tanto di capelli da strappare come la Elia ci ha abituati in passato. L’opinionista del programma si è scagliata contro la Orlando ammettendo di sapere che ha parlato male di lei con un’altra donna famosa del mondo dello spettacolo di cui, però, non può fare il nome e ha rilanciato: ‘Ma perché non me lo dici che sono una str*nza?’. Anche in questo caso Stefania Orlando ha provato a metterci una toppa negando tutto e ammettendo solo di aver detto di lei di essere stata una grande provocatrice durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip e, invece, di averla apprezzata molto a Temptation Island al fianco del suo compagno, o forse ex, Pietro delle Piane. Argomento chiuso?



